Ландау було 63 роки

У віці 63 роки помер продюсер Джон Ландау, відомий насамперед завдяки співпраці з режисером Джеймсом Кемероном над блокбастерами «Титаніком» та обидвома частинами «Аватара».

Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу, 6 липня, однак причину смерті рідні не назвали, повідомляє Variety. Проте раніше стало відомо, що продюсер хворіє на рак.

Джон Ландау народився 23 липня 1960 року в Нью-Йорку. Його кар'єра у кіно почалася в 1980-х роках. Спочатку він був менеджером з виробництва, та згодом став співпродюсером фільмів «Кохана, я зменшив дітей» та «Дік Трейсі».

Співпраця Ландау з Кемероном принесла його три номінації на «Оскар». У 1997 році «Титанік» переміг у категорії «найкращий фільм». А згодом продюсер та режисер створили такі знакові блокбастери як «Аватар» та «Аватар: Шлях води».

Як виконавчий віцепрезидент із художніх фільмів компанії 20th Century Fox, він курував створення серії фільмів «Сам удома», а також картин «Місіс Даутфайр» та «Правдива брехня».

«Частину мене відірвали. Його химерний гумор, особистий магнетизм, велика щедрість духу та лютість були центром нашого всесвіту Аватара протягом майже двох десятиліть.

Його спадщина – це не лише створені ним фільми, а й особистий приклад, який він подав: незламний, турботливий, інклюзивний, невтомний, проникливий і абсолютно унікальний», – відреагував на смерть друга та колеги Джеймс Кемерон.