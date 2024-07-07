Липень виявився багатим на нові детективні серіали. Деякі з них навіть засновані на реальних подіях. Пропонуємо три з них.

Повне коло

Full Circle, прем'єра 13 липня, на головному фото

Стівен Содерберг, відомий за трилогією про Оушена та іншими картинами, повернувся до серіалів.

Міні-серіал «Повне коло» розповідає про невдале викрадення, яке розкриє давні таємниці, які пов’язують багато персонажів і культур у сучасному Нью-Йорку. Головні ролі виконали Зазі Бітц («Дедпул 2», «Джокер»), Клер Дейнс («Батьківщина», «Ромео + Джульєтта»), Тімоті Оліфант («Фарго»), Денніс Квейд («Післязавтра») та інші.

«Замкнуте коло» вийшов з-під пера сценариста Еда Соломона, що працював над першими «Ангелами Чарлі» та двома частинами «Ілюзії обману». Серіал складається з шести епізодів.

Своя правда: Місто первородне

Justified: City Primeval, прем’єра 18 липня

Це продовження кримінальної драми «Своя правда», сюжет якої заснований на оповіданні Елмора Леонарда Fire in the Hole. Серіал налічував 6 сезонів та виходив з 2010 по 2015 роки. Тімоті Оліфантт повертається до ролі заступника маршала США Рейлана Гівенса.

City Primeval бере за основу однойменний роман Леонарда, а його головний персонаж після минулих подій переїжджає з Кентуккі до Маямі, де продовжує виконувати обов’язки маршала. Та згодом доля заносить героя у Детройт, де йому доведеться зіштовхнутися зі злочинцем Клементом Менселлом, відомим як Дикун з Оклахоми.

Жінки у блакитному

Las Azules, прем’єра 31 липня

Події серіалу «Жінки у блакитному» відбуваються у 1971 році та розповідають історію чотирьох жінок, які приєдналися до першого жіночого поліцейського підрозділу Мексики. Згодом вони виявляють, що їхній загін є рекламним трюком, щоб відвернути увагу ЗМІ від жорстокого серійного вбивці. Коли кількість загиблих зростає вони розпочинають власне таємне розслідування, щоб притягнути серійного вбивцю до відповідальності. Серіал засновано на реальних подіях.