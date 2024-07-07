Жінку госпіталізували у лікарню

В Івано-Франківську 46-річна жінка випала з маршрутки під час руху. Пасажирка з травмами потрапила до лікарні. Про інцидент, який трапився напередодні, у неділю, 7 липня, пише місцевий сайт Galka.if.ua.

На опублікованому в місцевих пабліках відео жінка випала через задні двері, які відкрилися на ходу.

У секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області уточнили, що інцидент трапився близько 16:00 в автобусі, який їхав маршрутом «Черніїв-вокзал».

Жінку госпіталізували у лікарню, у неї черепно-мозкова травма, рвані травми шкіри та ушкодження кінцівок.