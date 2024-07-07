Прикордонники викрили фіктивне подружжя і викликали поліцію

У неділю, 7 липня, у пункті пропуску «Грушів» Львівської митниці затримали 42-річну жительку Тернопільщини, яка спробувала вивезти за кордон 25-річного чоловіка, з яким нещодавно уклала фіктивний шлюб.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, молодят – 42-річну жительку Бережанського району Тернопільщини та її 25 річного чоловіка – затримали прикордонники вночі у пункті пропуску «Грушів». Шлюб між ними був зареєстрований 18 червня цього року.

«Показово, що під час спілкування пара плуталась у відповідях. До прикладу, чоловік повідомив, що вони знайомі один рік та їдуть до друзів у Варшаву, а жінка розповіла, що вона знає нареченого все своє життя, а за кордон їдуть для лікування», – розповіли в ДПСУ.

42-річна жителька Тернопільщини уклала шлюб за гроші, щоб вивезти ухилянта за кордон (фото ДПСУ)

Після перетинання кордону за свої послуги жінка з інвалідністю мала отримати нагороду 2 тис. доларів.

До Польщі пара так і не доїхала, адже оперативні співробітники Львівського прикордонного загону викликали поліцію. Жінці загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон (ст. 332 ККУ).