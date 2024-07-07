4 липня українські війська відступили з частини Часового Яру на Донеччині

Журналісти «Радіо Свобода» оприлюднили знімки руїн району Часового Яру, який нещодавно вдалося захопити російській армії. Відповідні фото оприлюднені у телеграм каналі ЗМІ.

Мікрорайон розташований за каналом, в бік Бахмута. Тим часом обстріли населеного пункту не припиняються.

Тим часом спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що після виходу Сил оборони з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру на Донеччині російські атаки продовжуються. Він пояснив, що для того, щоб зберегти життя і здоров’я військових було ухвалене рішення відійти і залишити руїни».

4 липня, стало відомо, що українські війська відступили з частини Часового Яру на Донеччині, мова йде про мікрорайон «Канал». Утримувати його було недоцільно, адже це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців, а позиції українських захисників там були зруйновані.

Цей район – він же «Новий» – відокремлений від більшої частини міста каналом «Сіверський Донець-Донбас», яким ЗСУ зараз тримають оборону. Бої за мікрорайон почалися ще на початку квітня 2024 року, коли агресор пішов уперед на захід від Бахмуту. У червні у розвідці Британії зазначали, що Часів Яр є цінним для Росії через його стратегічне розташування на височині, а також через його використання як логістичного вузла ЗСУ.

Часів Яр – став лінією фронту після того, як російські військові захопили розташоване за 10 кілометрів від Часового Яру місто Бахмут.