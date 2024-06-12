Частина дна вже починає заростати рослинністю

Через спуск води в Дністровському водосховищі на Тернопільщині рекордно обміліла річка Збруч. Рівень води знизився на 3-4 метри. Найбільше обміління видно в місці, де Збруч вливався в Дністер. В деяких місцях прибережні смуги оголилися шириною до 100 метрів. Частина колишнього дна вже починає заростати рослинністю.

Про те, що рівень води в річищі Збруча знизився повідомили спеціалісти національного природного парку «Дністровський каньйон». Причиною такого зниження води називають обміління Дністровського водосховища і скид води на Дністровській ГАЕС. Науковий співробітник Олександр Вікирчак розповів «Суспільному. Тернопіль», що частина Дністровського водосховища заходила на річище Збруча, тому і сама річка видавалася дуже широкою.

«Рівень води в районі Збруча знизився приблизно на 3-4 м, звільнилися від води значні прибережні площі, в тому числі і в межах національного парку “Дністровський каньйон”, тобто вже на Тернопільщині. Місцями оголилися прибережні смуги, навіть шириною до 100 метрів. Там, де берег крутіший, площі менші», – зазначив Олександр Вікирчак.

За даними нацпарку, обміління відбувалося поступово, а скид води на Дністровському водосховищі тривав весь травень. «Частина дна водосховища вже починає заростати різноманітною рослинністю. Там, де вода зникла пізніше – потрісканий намул. Такого низького рівня води у водосховищі не було навіть у 2015-2016 роках, які були дуже посушливими», – додав Олександр Вікирчак.

Обміління Збруча і Дністра завдало шкоди тваринам, які жили на території національного парку. Загинула ікра червонокнижних риб, багато молюсків.

«Оскільки це був травень, то деякі види риб ще нерестилися, серед яких є і червонокнижні: підуст і головень. Очевидно, ікра висохла і загинула. Загинуло багато раків, молюсків: беззубок, перлівниць. Дорослої загиблої риби ми не бачили. Вона вся поступово відійшла разом з водою», – зазначив науковець.

Додамо, що через обміління Дністра на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації. Переправу побудували через ліву притоку Дністра річку Ушицю, а дорожнє полотно виклали кам’яною бруківкою. Споруду звели німецькі інженери на початку 1940 років.