Найбільше обміліла річка на Буковині та Хмельниччині

Аномальне обміління Дністра на Буковині і Хмельниччині пов’язане з тривалою посухою та роботою на повну потужність Дністровської ГЕС. У деяких селах річку можна перейти по колишньому дну. Критично низький рівень води також мають притоки Дністра у цих двох областях.

Днями у соцмережах з’явилися дописи про те, як сильно обміліла річка Дністер та її притоки. Найбільш критична ситуація в селах Буковини та Хмельниччини. Біля міста Хотин Дністер можна перейти пішки з одного берега на інший.

«Дністер сильно обмілів нижче від станції Заліщики в районі Новодністровська, границя Чернівецької та Хмельницької областей. Зрозуміло, що відбуваються масові скиди води в ГЕС, щоб не відбувалося тотальних блекаутів. Надіємося, що опади компенсують нестачу води у Дністрі», – зазначили в гідрологічній станції в м. Чортків.

Відео Андрія Кота

В Державному агентстві водних ресурсів України пояснили, що це пов’язано із обстрілами Росії по енергетичній інфраструктурі. Щоб стабілізувати систему, Дністровська працює на повну потужність і відбувається скид води з Дністра.

«Починаючи з середини квітня 2024 року, мали місце випадки значного збільшення скидних витрат з Дністровської ГЕС ПрАТ “Укргідроенерго”. Це було вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи системи та призвело до значного зниження рівня води Дністровського водосховища», – зазначили в агентстві.

30 травня в Державному агентстві водних ресурсів планують провести засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ, щоб обговорити ситуацію і напрацювати заходи для попередження обміління Дністра. Також спеціалісти зазначили, що починаючи з 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим нормам. Станом на 28 травня наповнення Дністровського водосховища складає 66%. Обміління також спричинене погодними умовами.

«Упродовж травня погодні умови з дефіцитом опадів та підвищеною температурою повітря зумовили значне зниження водності Дністра та його приток. Приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми», – додали в агентстві.

Наразі на Тернопільщині та Івано-Франківщині річка залишається повноводною. За даними тернопільських метеорологів поки що не спостерігається критично низьких рівнів води. На гідрологічній станції «Чортків» щодня о 08:00 та 20:00 спеціалісти вимірюють рівень води, повідомляють «Тернополяни».

Згідно з їхніми замірами, цьогорічний рівень води в Дністрі є нижчий, але не критичний. Це пов’язано з незначною кількістю опадів. Після дощів ситуація має вирівнятися.

Порівняння рівнів води у річці Дністер на гідрологічних постах в Заліщиках, Нижневі та Галичі станом на 28 травня 2024 року та на 28 травня 2023 року:

Нижнів – 238 см (2024 рік) – 239 см (2023 рік) – різниця 1 см;

Заліщики – 258 см (2024 рік) – 278 см (2023 рік) – різниця 20 см;

Галич – 106 см (2024 рік) – 148 см (2023 рік) – різниця 42 см.

Найнижчі рівні річки Дністер на трьох постах за всі роки спостереження були в Галичі в 2015 році – 81 см, в Нижневі в 2019 році – 208 см та в Заліщиках в 2015 і 2022 році – 230 см.

Гирло р. Збруч, яке впадає в р. Дністер

Якщо ситуація не виправиться, то від обміління Дністра постраждає не лише флора та фауна, але й місцеві підприємства, які є в селах біля річки. В місцевих громадах на Тернопільщині зазначили ZAXID.NET, що чимало фермерів зрошують теплиці та сільськогосподарські угіддя водою з Дністра. В тепличних господарствах вирощують ранні овочі, однак наразі в Тернопільській області такої проблеми з річкою не має. Гірша ситуація підприємствам з Буковини, які займаються вирощуванням тепличних помідорі і огірків. Ціна на ці овочі може зрости.