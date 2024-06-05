Мілководдя на Дністрі відкрило затоплений німецький міст
Споруду побудували німецькі інженери на початку окупації
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Через обміління Дністра на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації. Переправу побудували через ліву притоку Дністра річку Ушицю, а дорожнє полотно виклали кам’яною бруківкою. Споруду звели німецькі інженери на початку 1940 років. В 1980 роках міст затопили через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні.
Міст часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Раніше побачити його могли лише аквалангісти, тепер його видно неозброєним оком. Також бажаючі можуть навіть пройтися по ньому. Про це повідомили в Facebook-групі «Дністер 1362».
«Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з’явився затоплений міст. Йдеться про Ушицю, ліву притоку Дністра. Рівень води настільки спустили, що оголився старий міст часів німецької окупації», – йдеться у дописі.
Міст розташований неподалік села Липи Староушинської селищної громади, яке заснували на початку XX столітті. До 1980 року цим мостом активно користувались. За інформацію Вікіпедії, у 1981 році через будівництво Дністровської ГАЕС почалось заповнення басейну Дністра водою, яке тривало шість років. Внаслідок цього затоплено долину річки Ушиця поблизу села та ряд сіл на цій річці: Чугор, Ушиця, Кривчани, Раколупинці, Яр Косиковецький.
Додамо, що 7 липня 1941 року селище Стара Ушиця та навколишні населенні пункти зайняли німецькі війська. Під час окупації німці розстріляли близько 700 людей. На каторжні роботи вивезли 130 юнаків і дівчат. 29 березня 1944 року 237-ма стрілецька дивізія 380-ї армії Першого українського фронту вибила німецькі частини зі Старої Ушиці.
Додамо, що раніше екологи пояснили аномальне обміління Дністра і його приток. Така ситуація пов’язана з тривалою посухою та роботою на повну потужність Дністровської ГАЕС. У деяких селах річку можна перейти по колишньому дну. Критично низький рівень води також мають притоки Дністра.