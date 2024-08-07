Біля села Коновка на Буковині поліцейські викрили браконьєра

Вранці 6 серпня правоохоронці виявили поблизу села Коновка Чернівецької області браконьєра з 40 кілограмами риби, серед якої була і червонокнижна вирезуба. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

За даними правоохоронців, 35-річний місцевий житель за допомогою сітки та гумового човна незаконно виловив із Дністра 126 рибин, серед яких було і 23 червонокнижних вирезуба. Виявили порушника працівники місцевого рибоохоронного патруля спільно з водними поліцейськими Хмельниччини.

«Оскільки один вирезуб оцінюється у 10 тис. грн, то загальний збиток, завданий навколишньому середовищу, складає майже пів мільйона гривень», – зазначають у поліції.

За даним фактом слідчі Дністровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.