Біля села Баговиця на Хмельниччині поліцейські викрили браконьєрів

Ввечері 24 квітня правоохоронці виявили біля села Баговиця Кам'янець-Подільського району двох чоловіків, які ловили сітками рибу. Збитки від їхніх дій оцінюють у понад 200 тис. грн. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Інспектори помітили порушників на річці Мукша близько 23:00. Двоє місцевих жителів 41 та 45 років перебували на гумовому човні й саме витягали з води чергову сітку.

«Браконьєри працювали у місцях нересту, незважаючи на те, що зараз діє нерестова заборона на вилов риби. Вони встигли виловити 103 рибини, чим завдали збитків навколишньому середовищу на понад 200 тис. грн», – повідомляють у поліції.

Знаряддя лову і рибу у зловмисників вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.