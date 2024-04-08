Біля Олександрії чоловік незаконно ловив рибу

У суботу, 6 квітня, поблизу села Олександрія Рівненського району правоохоронці виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу. Збитки від його дій оцінюють у майже 346 тис. грн. Про це 8 квітня повідомили в Рівненському рибоохоронному патрулі.

Інспектори побачили порушника близько 10:20. Чоловік закинув у водойму п’ять сіток і спіймав 208 плотиць, чотирьох судаків та чотирьох сріблястих карасів, загальною вагою 52,3 кг. Сума збитків від незаконного вилову становить 345 984 грн.

Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства – рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову), за що передбачений штраф від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення.