Біовугілля має пористу структуру, завдяки якій добре поглинає вологу та різноманітні сполуки

Компост залишається одним із найцінніших органічних добрив для саду та городу. Він допомагає покращувати структуру ґрунту, збагачує його поживними речовинами та підтримує активність корисних мікроорганізмів. Проте під час його приготування городники часто стикаються з неприємними запахами, надмірною вологістю або занадто повільним дозріванням органічної маси. Як позбутися запаху і пришвидшити дозрівання, пише «Сенсація».

Чому варто додавати біовугілля до компосту

Біовугілля має пористу структуру, завдяки якій добре поглинає вологу та різноманітні сполуки, що утворюються під час розкладання органіки.

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Саме тому воно допомагає зменшити неприємні запахи, які часто з'являються в компостній купі. Крім того, добавка сприяє рівномірнішому перебігу процесів розкладання та допомагає зберігати частину поживних речовин усередині компосту.

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Які матеріали підходять для компостування

Для якісного компосту важливо правильно поєднувати різні види органіки. Умовно всі компоненти поділяють на дві групи: зелені та коричневі.

До зелених належать скошена трава, молоді бур'яни без насіння, овочеві та фруктові залишки, чайна заварка, кавова гуща та інші вологі відходи.

Коричневими матеріалами вважаються сухе листя, солома, сіно, тирса, подрібнений картон без кольорового покриття та дрібні гілки.

Для ефективного компостування зазвичай дотримуються співвідношення приблизно одна частина зелених матеріалів до двох або трьох частин коричневих.

Як правильно використовувати біовугілля

Біовугілля додають безпосередньо під час закладання компостної купи. Орієнтовна норма становить близько одного літра на відро органічної маси.

Його рівномірно змішують з іншими компонентами, щоб воно могло максимально ефективно виконувати свої функції.

Чому важливо подрібнювати відходи

Що дрібнішими будуть складові компосту, то швидше відбуватиметься їхнє розкладання. Великі гілки бажано нарізати секатором, картон подрібнювати на смужки, а великі овочеві залишки розрізати на менші частини.

Такий підхід допомагає органічній масі краще перемішуватися та забезпечує рівномірне дозрівання компосту.

Як підтримувати правильну вологість

Компостна маса повинна залишатися помірно вологою. Якщо вона занадто суха, процеси розкладання сповільнюються. У такому випадку купу можна трохи зволожити водою.

Якщо ж органіка стала надто мокрою після дощів або рясних поливів, варто додати сухе листя, солому чи інші коричневі матеріали.