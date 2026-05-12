Весняні заморозки найнебезпечніші під час цвітіння та формування зав’язі. Саме в цей період полуниця найбільш вразлива до різкого зниження температури. Як можна відновити кущі, пишуть «Аграрії разом».

Основні ознаки пошкодження:

почорніння бутонів і квітів;

в’янення або потемніння листя;

зупинка росту ягід;

поява темних плям у центрі квітки.

Якщо є такі симптоми, рослині потрібне швидке відновлення.

Як відновити полуницю після морозу

Спочатку потрібно видалити всі пошкоджені частини рослини. Почорнілі квіти та бутони не відновляться, тому їх краще обрізати, щоб кущ не витрачав на них сили.

Підмерзле листя також варто акуратно видалити. Після цього рослині дають кілька днів для природного відновлення.

Полив і стимуляція росту

Після заморозків полуницю бажано полити теплою водою вранці. Це допомагає зменшити стрес для рослини.

Додатково можна використовувати стимулятори росту, які активують відновлення:

препарати на основі гуматів;

засоби для зняття стресу рослин;

мікродобрива з бором і цинком.

Такі підживлення допомагають швидше відновити цвітіння і формування нових зав’язей.

Підживлення після заморозків

Через кілька днів після холодів можна внести легке добриво. Це може бути органічне підживлення або слабкий розчин мінеральних добрив.

Важливо не перевантажувати рослину, адже після стресу вона особливо чутлива до надлишку поживних речовин.

Як захистити полуницю від повторних заморозків

Щоб уникнути нових пошкоджень, варто заздалегідь подбати про захист грядок.

Найефективніші способи:

укриття агроволокном на ніч;

використання дуг для створення мінітеплиці;

полив ґрунту перед заморозком;

тунельне укриття з плівки або нетканого матеріалу;

димлення на великих ділянках.

Особливо важливо не знімати укриття занадто рано, адже нічні похолодання можуть повторюватися.

Поради для стабільного врожаю

Полуниця здатна частково відновлюватися навіть після серйозного пошкодження. Особливо це стосується ремонтантних сортів, які можуть дати повторний урожай у сезоні.