Якщо ж плоди починають викривлятися, це часто свідчить про помилки у догляді

Рівні та красиві огірки – ознака того, що рослини отримують достатньо вологи, поживних речовин і не відчувають стресу. Якщо ж плоди починають викривлятися, це часто свідчить про помилки у догляді. За формою огірків можна зрозуміти, чого саме бракує культурі, й вчасно виправити ситуацію, щоб наступний урожай був якісним. Про це пише УНІАН.

Огірок звужений біля плодоніжки

Якщо верхня частина плода вузька, а нижня помітно ширша, найімовірніше, рослинам не вистачає калію. Саме цей елемент відповідає за правильне формування плодів, переміщення вологи та накопичення поживних речовин.

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У такому разі варто провести калійне підживлення. Для цього можна використати сульфат калію, розчинивши одну столову ложку добрива у 10 літрах води. Перед внесенням добрива ґрунт бажано зволожити, а розчин виливати безпосередньо під корінь.

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Плід товстий біля плодоніжки, а кінчик тонкий

Якщо огірок, навпаки, широкий біля плодоніжки, а його кінчик залишається вузьким, світлішим або загинається, це часто вказує на нестачу азоту.

Азот потрібен огіркам упродовж усього періоду плодоношення, адже рослина постійно утворює нове листя та зав'язі.

Для підживлення можна використати настій зеленої трави, біогумус або слабкий розчин сечовини. Важливо не перевищувати рекомендовані норми, щоб не спровокувати надмірний ріст листя на шкоду плодоношенню.

Огірки звужені посередині

Якщо плоди набувають форми «талії», проблема найчастіше пов'язана не з живленням, а з перепадами температури або неправильним поливом.

Огірки дуже чутливо реагують на холодну воду. Полив із колодязя чи свердловини може викликати стрес, через що плоди починають деформуватися.

Поливайте рослини лише теплою відстояною водою вранці або ввечері. Додатково замульчуйте грядки, щоб ґрунт довше утримував вологу й не перегрівався у спекотні дні.

Не залишайте перерослі плоди на кущах

Ще однією поширеною причиною викривлення молодих огірків є несвоєчасне збирання врожаю. Великі перерослі плоди активно споживають поживні речовини, через що нові зав'язі розвиваються повільніше та нерідко формуються деформованими.

Щоб цього уникнути, збирайте огірки кожні один-два дні. Регулярний збір стимулює утворення нових зав'язей і допомагає рослинам рівномірно розподіляти поживні речовини.