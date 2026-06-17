Пляма від чорниці: покрокова інструкція, як врятувати одяг
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Навіть такі забруднення часто вдається вивести, якщо діяти без зволікань
Чорниця залишає на тканині яскраві плями, які можуть швидко вбиратися у волокна. Однак навіть такі забруднення часто вдається вивести, якщо діяти без зволікань. The Spruce розповідає, як видалити плями від чорниці з одягу.
Що допоможе видалити плями від чорниці?
Якщо діяти швидко й обробити плями від чорниці, поки вони ще свіжі, їх зазвичай можна легко видалити. Для цього використовуйте невелику кількість сильного прального порошку, що містить достатню кількість ферментів для розщеплення молекул плями.
Для старих плям на білих тканинах можна використовувати хлорний відбілювач, а для будь-якого типу тканини (крім шовку та вовни) підійде замочування у відбілювачі на основі перекису.
Покроковий алгоритм видалення плям від чорниці
- Видаліть тверді частинки чорниці. За допомогою тупого ножа або ложки зніміть з тканини всі тверді частинки ягоди. Не тріть тканину, інакше барвник ще глибше увійде у волокна.
- Промийте забруднену ділянку. Тримайте тканину навиворіт під струменем холодної води. Таким чином ви вимиєте частину пігменту.
- Проведіть попередню обробку плями. Втирайте в пляму невелику кількість прального порошку або засіб для виведення плям на основі ферментів – пальцями або м’якою щіткою.
- Дайте засобу подіяти щонайменше 15 хвилин, перш ніж переходити до наступного кроку.
- Виперіть річ. Використовуйте правильний порошок для сильних забруднень та найгарячішу воду, рекомендовану на етикетці з інструкціями щодо догляду.
- Перевірте пляму від чорниці. Не сушіть тканину, доки не переконаєтесь, що пляма зникла. Високі температури можуть закріпити пляму.
- Обробіть залишки плями. Якщо на тканині все ж залишилися залишки плями, ви можете використати хлорний відбілювач. Однак його можна використовувати лише для білого одягу. Змішайте чверть склянки відбілювача на 3,5 літри води. Замочіть річ на 15–30 хвилин, а потім добре прополощіть та виперіть ще раз.
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