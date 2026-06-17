Навіть такі забруднення часто вдається вивести, якщо діяти без зволікань

Чорниця залишає на тканині яскраві плями, які можуть швидко вбиратися у волокна. Однак навіть такі забруднення часто вдається вивести, якщо діяти без зволікань. The Spruce розповідає, як видалити плями від чорниці з одягу.

Що допоможе видалити плями від чорниці?

Якщо діяти швидко й обробити плями від чорниці, поки вони ще свіжі, їх зазвичай можна легко видалити. Для цього використовуйте невелику кількість сильного прального порошку, що містить достатню кількість ферментів для розщеплення молекул плями.

Для старих плям на білих тканинах можна використовувати хлорний відбілювач, а для будь-якого типу тканини (крім шовку та вовни) підійде замочування у відбілювачі на основі перекису.

Покроковий алгоритм видалення плям від чорниці