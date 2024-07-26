Цей метод дуже ефективний проти всіх настирливих шкідників і при цьому повністю безпечний для домашніх тварин

Проти шкідників можна використовувати хімічні, біологічні та органічні методи боротьби. Але такий механічних спосіб, як пакети на деревах, можуть приємно вас вразити. Детальніше про захист від шкідників пише «Радіо Трек».

Як зробити «пастку»

Простий целофановий пакет потрібно наповнити водою на 75%, кинути всередину півдесятка блискучих монет, а потім надійно зав'язати. Повісьте зроблене пристосування на дерево так, щоб на нього постійно потрапляло сонячне світло. Садівники стверджують, що цей метод працює безвідмовно, в чому ви самі зможете переконатися.

Як працює пакет з водою проти комах

Завдяки такому хитрому пристосуванню виникає певний ефект оптичного характеру. Коли світло проходить через пакет з водою, то воно починає переломлюватися і відбиватися на всі сторони. Таким чином, створюється величезна кількість свого роду «дзеркал», блиск яких посилюється монетами. Різні комахи будуть лякатися такого інтенсивного світіння, забираючись геть від дерев.

Цей метод дуже ефективний проти всіх настирливих шкідників і при цьому повністю безпечний для домашніх тварин.