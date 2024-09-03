Персик у серпні і вересні закладає і формує квіткові бруньки, їхня зимостійкість безпосередньо залежить від кількості вологи в землі

Персик виростити досить просто, проте деревцям потрібен регулярний догляд упродовж сезону, у тому числі – восени. Головне в цей період – підготувати персик до зими, щоб він успішно пережив заморозки, а також забезпечити закладання бруньок на наступний сезон.

Догляд за персиком восени

Персик у серпні і вересні закладає і формує квіткові бруньки, їхня зимостійкість безпосередньо залежить від кількості вологи в землі, тому таким важливим є вологозарядковий полив персика, який проводять у ці терміни, «Флористікс». Витрата води для вологозарядкового поливання 90-100 л на м² пристовбурного кола.

Якщо ви помітили, що ваше дерево часто уражається грибковими захворюваннями, в якості превентивного заходу у жовтні, коли листя почне міняти забарвлення, проведіть обробку персика трипроцентною бордоською рідиною, а після падолисту – однопроцентним розчином мідного купоросу або семивідсотковим розчином сечовини.

Восени під перекопування пристовбурного кола в ґрунт вносять 40 г суперфосфату і 50 г хлористого кальцію на м². Раз на 2-3 роки восени в ґрунт додають органічні добрива – перегній або компост, але замість цього можна вирощувати в міжряддях сидерати – олійну редьку, суріпицю, люпин чи ріпак.