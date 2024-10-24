Попіл легко застосовувати на ділянці, а його надлишок не провокує негативних наслідків

Попіл вважається чудовим добривом для рослин, яке активно застосовують городники та садівники. Його можна використовувати не тільки для овочевих культур, але й для підживлення кущів та дерев. Дачники високо цінують попіл і називають його однією з найкращих підгодівель для рослин. Щоб забезпечити багатий урожай, варто використовувати попіл у своєму городі, ProstoWay пише, як правильно це зробити.

Які рослини удобрити попелом і у якій кількості

Попіл легко застосовувати на ділянці, а його надлишок не провокує негативних наслідків. Однак він повинен бути чистим, без домішок.

Найкраще попелом удобрювати:

баштанні культури;

буряк;

перець;

квасолю;

горох;

гарбуз;

капусту;

помідор.

Картопля віддає перевагу попелу, оскільки не переносить хлор, тому підживлення попелом є для неї оптимальним. Дачники також використовують попіл для підживлення суниць, полуниць, смородини, винограду та малини.

виноград: попіл розводять з теплою водою у співвідношенні 1 до 10. Поливають рослину одразу після збору врожаю.

для полуниці попіл краще застосовувати у сухому вигляді.

малину та інші ягідні кущі слід поливати таким же методом, як і виноград.

для підживлення сливи та вишні добрива вносяться раз на три роки. Під кожною рослиною потрібно зробити невелику яму та внести 100 г попелу.

Як підживлювати рослини попелом

Для 1 м2 необхідно від 100 до 200 грамів сухого попелу. Для приготування розчину на 10 літрів води додайте 1 склянку попелу та 1 склянку 9% столового оцту, який сприятиме кращому засвоєнню кальцію з попелу. Це добриво буде вельми корисним для томатів.

Під картоплю попіл слід вносити інакше. Оптимально додавати добриво за рік до посадки картоплі під час осіннього перекопування, розкидаючи 100 грамів попелу на квадратний метр. Таке підживлення надасть картоплі найбільшу користь.