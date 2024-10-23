Кроти – тварини з дуже чутливим нюхом

Існує безліч порад щодо того, як позбутися кротів у городі, саду чи на подвір'ї. Кожен власник обирає найбільш підходящий метод, враховуючи особливості та можливості своєї ділянки. Слід пам'ятати, що універсальної рекомендації не існує, і позбавлення від кротів на городі може бути складним завданням. Але, щоб позбутись кротів гуманним способом, можна висадити у своєму саду квіти, які будуть їх відлякувати. Які квіти використати, пише ТСН.

Що посадити на ділянці у жовтні, щоб прогнати кротів

Кроти – тварини з дуже чутливим нюхом, і знаючи про це, можна прогнати їх, посадивши спеціальні рослини, запах яких вони не переносять.

Рябчик імператорський – це цибулинна рослина, яка відлякує не лише кротів, а й капустянок. Садять його з кінця літа ідо кінця теплої осені. Після садіння рослину на зиму обов'язково вкрити ялиновим гіллям.

Алліум, декоративний часник, можна садити від кінця вересня до кінця листопада, поки земля ще не замерзла. Деякі сорти декоративної цибулі можна висадити і навесні.

Чорнобривці – це природні інсектициди, які позбавляють кротів їхньої їжі: личинок, комах та інших шкідників.

Нарциси досить токсичні для кротів.

До речі, кріп, селера, часник, цибуля, базилік теж мають інтенсивний специфічний аромат. Висадивши такі культури по периметру городу, ви отримаєте не лише захист від кротів, а й урожай.