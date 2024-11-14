Осіння посадка винограду – це чудова можливість для початку вирощування цієї культури

Якщо ви хочете отримати щедрий врожай винограду, осіння посадка – це найкращий час для початку. Саме в цей період рослина встигає добре вкоренитися до приходу морозів і має більше шансів успішно перезимувати. Проте, щоб виростити здорову і плодоносну лозу, важливо дотримуватися певних правил посадки та догляду, пише «Книга порад».

Вибір саджанців

Якість саджанців – це основа для успішного вирощування винограду. Ось на що потрібно звертати увагу при їх виборі:

Коренева система: Коріння має бути добре розвиненим, без пошкоджень та ознак гнилі. Оптимальна довжина коренів – від 20 см.

Стебло: Стебло має бути прямим, без тріщин та зламів. Діаметр стебла в місці щеплення повинен бути не менше 5 мм.

Листя: Листя має бути здоровим, без плям та ознак хвороб.

Підготовка посадкових ям

Для посадки винограду готують ями заздалегідь. Оптимальний розмір ями – 60-70 см завширшки і 40-50 см завглибшки. На дно ями укладають дренажний шар з каміння або гравію, а потім заповнюють її родючим ґрунтом з додаванням компосту або перегною.

Процес посадки саджанців

Етапи посадки винограду:

Обрізка коренів: Перед посадкою коріння саджанця обрізають на 10-15 см і обробляють розчином марганцю або глини. Розміщення саджанця: Саджанець поміщають у яму так, щоб місце щеплення знаходилося на рівні поверхні ґрунту або трохи вище. Засипання землею: Яму засипають землею, утрамбовуючи її. Формування лунки: Навколо стебла створюють невеликий валик з землі для утримання вологи. Полив: Саджанець рясно поливають водою. Укриття: Для захисту від заморозків молоді саджанці вкривають листям або іншим укривним матеріалом.

Догляд за виноградом

Щоб виноград добре прижився і плодоносив, йому необхідний правильний догляд:

Полив: Полив винограду проводять регулярно, але помірно. Навесні та влітку – 1 раз на тиждень, восени та взимку – 1 раз на місяць. Підживлення: Виноград підживлюють мінеральними або органічними добривами двічі на рік: навесні перед цвітінням і восени після збирання врожаю. Обрізка: Обрізку проводять щороку ранньою весною. Видаляють сухі, хворі та зайві пагони. Захист від шкідників та хвороб: Регулярно оглядайте виноград на наявність шкідників та хвороб. При виявленні проблем, обробіть рослину відповідними препаратами.

Поширені помилки при посадці винограду

Посадка саджанців з пошкодженими коренями. Надмірно глибока або занадто поверхнева посадка. Недостатній полив після посадки. Відсутність укриття молодих саджанців на зиму. Неправильна обрізка.

Осіння посадка винограду – це чудова можливість для початку вирощування цієї культури. Правильний вибір саджанців, підготовка ям та належний догляд допоможуть вам насолоджуватися соковитими ягодами протягом багатьох років.