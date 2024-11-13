Осіння обрізка – це важлива частина догляду за сливою, що допоможе отримати багатий врожай і забезпечити дереву здоровий розвиток

Осінь – це ідеальний час, щоб приділити увагу плодовим деревам у саду, зокрема, сливі. Правильна осіння обрізка не тільки зміцнює здоров’я дерева, але й сприяє рясному врожаю наступного року, пише «Книга порад».

Чому обрізка сливи така важлива

Обрізка виконує функцію своєрідної хірургічної операції, яка допомагає:

сформувати крону, забезпечуючи рівномірний розподіл світла і повітря;

стимулювати плодоношення завдяки видаленню зайвих гілок, які поглинають ресурси дерева;

омолодити дерево, стимулюючи ріст молодих пагонів;

запобігти захворюванням через видалення хворих і пошкоджених гілок.

Коли та як обрізати сливу

Найкращий час для обрізки – пізня осінь, після опадання листя, коли дерево входить у стан спокою. Для роботи знадобляться гострий секатор і садовий ніж. Перед початком роботи ретельно огляньте дерево і визначте гілки, які підлягають видаленню.

Основні етапи обрізки:

Видаліть хворі та сухі гілки, щоб захистити дерево від інфекцій та шкідників. Прорідіть крону, видаляючи гілки, що ростуть всередину крони та загущують її, аби забезпечити доступ світла. Укоротіть довгі пагони на 1/3-1/2 довжини, щоб стимулювати ріст бічних пагонів. Сформуйте розлогу крону, видаляючи гілки, які ростуть під гострим кутом до стовбура, оскільки вони можуть легко зламатися під вагою врожаю. Після обрізки всі рани необхідно обробити садовим варом, щоб захистити дерево від інфекцій.

Зверніть увагу на вік дерева та сорт сливи, оскільки вони впливають на підхід до обрізки. Порадьтеся з досвідченими садівниками, щоб забезпечити найкращий результат.