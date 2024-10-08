Восени проводять санітарне обрізання барбарису

Правильна обрізка барбарису є ключовою у догляді. Без неї коренева поросль може згустити кущ, який з часом виросте вшир, втратить форму і стане неохайним. Враховуючи великі розміри дорослої рослини та колючість пагонів, непідстрижений кущ може перетворитись на непрохідний заріст, втрачаючи свою декоративну красу.



Плюси і мінуси осінньої обрізки

Восени проводять санітарне обрізання барбарису. Вічнозелені сорти (наприклад, бородавчастий барбарис) підстригають відразу після закінчення цвітіння. Листопадні барбариси (барбарис Тунберга) частково проріджують. Проріджування крони чагарника проводять з першої декади вересня до середини жовтня, до настання серйозних холодів. При температурі нижче 0°С це робити не рекомендується, пише Likar.uz.

Плюси осіннього обрізання:

прикореневий простір і крона куща краще провітрюється, тому рослина менше схильна до навали шкідників і рідше уражається хворобами;

процедура викликає більш потужне цвітіння та плодоношення;

відбувається стимулювання утворення нових пагонів.

До недоліків можна віднести лише те, що чагарник після цього заходу стає менш привабливим. Адже багаторічник особливо гарно виглядає у вересні – жовтні, коли листя найінтенсивніше забарвлюється у яскраво-жовтогарячі, коралові та вишневі відтінки.

Способи осінньої обрізки барбарису

Багаторічна культура збереже декоративні якості, якщо проводити обрізку щорічно. Восени барбарис звільняють від старих гілок, що порушують геометрію куща, а також від буйного приросту цьогорічних пагонів, завдяки чому рослина набуває доглянутого вигляду, особливо в одиночних посадках.

Вирізаючи гілки барбарису, головне – не перестаратися, варто пам’ятати, що рясне цвітіння відбувається лише на однорічних пагонах.

Перш ніж приступити до стрижки, необхідно приготувати гострий секатор або садові ножиці з довгими ручками та щільні рукавички.

Порядок роботи: молоді пагони обрізають під кутом першої пари сильних здорових бруньок. При цьому стебла поточного року зменшують приблизно на 1/4, надаючи акуратний вигляд барбарису.

Зайвий приріст перетворює барбарис на колючі нетрі, тому краще своєчасно прибирати численні молоді пагони.

ослаблені пагони обрізають, залишаючи лише пеньок 5-7 см;

хворі та криві гілки вирізують до рівня землі, звільняючи місце молодим пагонам;

очищене прикореневе місце легше замульчувати на зиму.

Восени їх частково проріджують (санітарне обрізання), а формуюче обрізання проводять навесні лише один раз на 2-3 роки. А ось колоноподібні барбариси вимагають щорічної санітарної та формуючої обрізки двічі на рік: восени та навесні.