Простота в догляді, невибагливість та велика кількість сортів з барвистим листям зробили рослину однією з найпопулярніших в озелененні саду

Серед численних садових видів, які використовують в ландшафтному дизайні, важко знайти більш універсальний, ніж барбарис. Простота в догляді, невибагливість та велика кількість сортів з барвистим листям зробили рослину однією з найпопулярніших в озелененні саду.

Як розмножувати барбарис

Розмноження барбарису можливо генеративним способом, тобто насінням, і вегетативним – живцями, відсадками та поділом куща. У кожного з цих способів свої переваги і недоліки, пише «Флористікс».

Вирощування з насіння

Зберіть стиглі ягоди барбарису, відокремте кісточки від м'якоті плодів, потримайте їх кілька хвилин у розчині марганцівки, а потім просушіть. Восени насіння сіють просто в ґрунт навчальної грядки на глибину 1 см, навесні сходи після появи двох справжніх листочків проріджують таким чином, щоб між ними була відстань не менше трьох сантиметрів. Сіянці вирощують на навчальній грядці два роки, а потім пересаджують на постійне місце.

Саджанці барбарису, пересаджені на постійне місце, дають плоди через 2-3 роки з моменту появи сходів, якщо барбарис буде представлений не одним, а кількома кущами – барбариси плодоносять тільки при перехресному запиленні.

Розмноження живцями

Живці барбарису нарізають у середині червня вранці. Нижнє листя з відрізків видаляють, а верхнє вкорочують наполовину. Живці опускають на кілька годин у розчин коренеутворювача, потім їх промивають у воді й саджають у теплицю у вологий субстрат приблизно такого складу: по одній частині перегною, родючого ґрунту і торфу з додаванням півчастини піску.

Розмноження відсадками

Навесні виберіть на кущі серед нижніх гілок міцний однорічний пагін, пригніть його до землі, укладіть у заздалегідь зроблену канаву завглибшки 20 см, закріпіть його в ній і засипте землею, залишивши на поверхні тільки верхівку пагона. До осені відсадок вкорениться, і у вас будуть готові саджанці, які потрібно буде пересадити і підростити.

Розмноження діленням куща

Цей спосіб гарний для невисоких видів рослини, що досягли три-п'ятирічного віку, в яких коренева шийка заглиблена не менш ніж на 10 см. Навесні викопайте кущ і розріжте його на кілька однакових частин. Дійте обережно, намагаючись не надто травмувати рослину. Після поділу куща обробіть всі зрізи подрібненим вугіллям і розсадіть частинки. Якщо пагони на барбарисі починають гілкуватися вище рівня ґрунту, поділом куща його не розмножують.