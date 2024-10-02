Зимові живці більш стійкі до морозів і краще приживаються в ґрунті

Хвойні рослини є майже на кожному подвір’ї. Вони так імпонують садівникам завдяки своїй стійкості до холоду та посухи. Але, щоб отримати красиві, великі та здорові рослини, потрібно знати, як правильно за ними доглядати, особливо у осінньо-зимовий період. Про це пише Garden.

Переваги прискорення росту хвойних взимку

Прискорення росту хвойних рослин взимку має низку переваг:

це допомагає рослинам швидше адаптуватися до мінливих умов;

сприяє зміцненню кореневої системи та збільшенню стійкості рослин до посухи та заморозків;

швидкий ріст дає змогу швидше досягти бажаної форми рослини, що особливо важливо для стрижених форм і живоплотів.

Основна техніка прискорення росту

Техніка прискорення росту хвойних рослин взимку може включати кілька методів. Але один з найбільш ефективних – живцювання. Це процес отримання нових рослин з відрізків стебел, які потім кореневою системою інтегруються з ґрунтом і починають рости. Живцювання може бути проведено як взимку, так і на початку весни.

Зимові живці більш стійкі до морозів і краще приживаються в ґрунті. Крім того, вони дають змогу рослинам швидше адаптуватися до сезонних змін середовища, що сприяє їх швидшому зростанню навесні.

В Україні туя та ялівець є одними з найпопулярніших хвойних рослин. Ці рослини мають чудову стійкість до заморозків і можуть витримувати навіть найсуворіші зими.

Як правильно живцювати

Цей метод дозволяє отримати нові рослини, які швидко адаптуються до умов середовища і починають активно рости навесні.

Для цього вибирають здорові та сильні рослини, відрізають від них кілька верхніх частин пагонів завдовжки близько 10 см і садять їх у ґрунт на глибину 5 см. Після посадки живці потрібно добре полити, а потім прикрити агроволокном або іншим матеріалом для захисту від морозів.