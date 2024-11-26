Корисним є не тільки коренеплід, а й бадилля буряків, яке також багате на поживні речовини

Багато людей знають, що буряк – це один з найкорисніших овочів у городі, тому його вирощують майже всі. Цей овоч є цінним доповненням до дієти, і ми часто використовуємо його у кулінарії. Завдяки буряку ми можемо насолоджуватися смачним червоним борщем, чи іншими улюбленими стравами. Але, червоний буряк може бути корисним не лише для людей, а й для інших рослин на городі. В чому його користь і як він може вплинути на стан помідорів, пише Рrostoway.

Як буряк може побороти дефіцит бору

Корисним є не тільки коренеплід, а й бадилля буряків, яке також багате на поживні речовини. Проте не всі знають, для чого потрібно закопувати буряки прямо під помідорами.

Така практика може бути цікавою, адже бадилля буряків містить бор, якого може не вистачати помідорам, хоча він необхідний для їх повноцінного розвитку.

Періодичне закопування бадилля буряків під помідорами може значно покращити урожай. Зазвичай бадилля можна отримати під час проріджування. Рекомендується подрібнити його та внести в грунт.