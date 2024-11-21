Сфагнум є чудовим мульчуючим матеріалом, який підходить для різних типів посадок

Ліс є справжнім джерелом корисних ресурсів, що можуть стати в пригоді під час садових робіт на дачній ділянці. Одним із таких цінних і безкоштовних матеріалів є торф’яний мох сфагнум, пише Pixelinform.

Коли і як збирати мох

Найкраще збирати сфагнум у сухий осінній день, коли він містить менше вологи, що полегшує транспортування. Якщо ж мох сильно зволожений, варто відтиснути зайву воду прямо на місці збору. Після того, як ви доставите мох додому, його потрібно залити гарячою водою для знищення комах, а потім просушити.

Як зберігати сфагнум

Зберігати торф’яний мох найкраще в герметично закритих пакетах. У такій упаковці його слід помістити в холодильник або морозильну камеру, де він зможе зберігатися довгий час.

Для чого потрібен торф’яний мох

Сфагнум є чудовим мульчуючим матеріалом, який підходить для різних типів посадок. Завдяки своїй здатності ефективно утримувати вологу він запобігає пересиханню ґрунту.

Його також додають у посадкові ями для рослин, які люблять кислий ґрунт, наприклад, для гортензій чи азалій. Завдяки своїм властивостям сфагнум робить ґрунт легким та пухким, одночасно підтримуючи високу вологість.

Зелений торф’яний мох є хорошим субстратом для вкорінення черенків або листя, оскільки запобігає їх гниттю. Також його можна класти у горщики з кімнатними рослинами, де мох виконуватиме роль дренажу.

Інші способи використання моху

Сфагнум часто застосовують для зберігання коренеплодів, а також для зберігання кореневищ жоржин. З нього можна приготувати водний розчин для обприскування рослин, який, за думкою багатьох садівників, здатний захищати культури від різноманітних захворювань і шкідників.

Окрім того, мох можна використати для пророщування насіння різних культур, що робить його універсальним помічником для кожного садівника.