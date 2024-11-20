Використовуйте цей натуральний репелент і регулярно доглядайте за садом, щоб уникнути нашестя кротів

Кроти можуть завдати чималої шкоди садівникам, псуючи газон, пошкоджуючи грядки і квітники. Однак є простий і натуральний спосіб, який допоможе позбутися цих підземних мешканців без застосування шкідливих хімікатів, пише «Книга порад».

Чому дьоготь допомагає відлякати кротів

Кроти мають дуже розвинений нюх, який допомагає їм орієнтуватися під землею. Сильний запах дьогтю є для них неприємним і змушує їх покинути територію, яка колись здавалась їм затишною.

Як виготовити пастки з дьогтем для кротів

Для цього вам знадобляться:

пластикові банки чи інші ємності;

дьоготь;

лійка або ложка для заливання дьогтю.

Етапи створення пастки

Підготуйте ємності: зробіть у банках кілька отворів, щоб запах дьогтю розповсюджувався краще. Розмістіть банки в місцях, де помітна активність кротів, закопавши так, щоб шийка банки була над землею. Додайте дьоготь у банки, заливаючи його через отвір.

Як працює цей метод

Дьоготь поступово випаровується, заповнюючи землю своїм неприємним для кротів запахом. Це змушує їх залишити вашу ділянку.

Переваги цього способу:

екологічність: дьоготь не шкодить рослинам та корисним комахам;

доступність: матеріали можна легко знайти в господарських магазинах;

простота: метод підходить для садівників-початківців;

тривалий ефект: запах дьогтю тримається досить довго, забезпечуючи тривалий захист.

Коли найкраще використовувати пастки?

Осінь – оптимальний час для боротьби з кротами. Під час підготовки до зими вони стають особливо чутливими до змін навколишнього середовища, тому дьоготь буде ефективнішим.

Хоча дьоготь діє ефективно, він не гарантує повного захисту. Тому для кращого ефекту можна поєднувати цей метод з ультразвуковими відлякувачами чи іншими народними засобами.