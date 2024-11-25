Для підживлення у листопаді використовують калій і фосфор у гранульованій формі

Осіннє підживлення винограду здійснюють, щоб отримати великі ягоди у майбутньому. Виноград є дуже смачним та корисним фруктом, тому городники ретельно доглядають за лозою, аби забезпечити гарний і об'ємний урожай. Необхідно забезпечити своєчасне підживлення у листопаді, щоб наступного року виноград був соковитий, солодкий та великий. Для покращення майбутнього врожаю восени потрібно додавати певні речовини, про які пише Рrostoway.

Підживлення винограду у листопаді

Для підживлення у листопаді використовують калій і фосфор у гранульованій формі. Спочатку слід розпушити землю навколо винограду та розкидати добриво. Можна злегка перекопати землю для змішування з гранулами. Потім землю рясно поливають.

Є альтернативний метод підживлення без перекопування землі. Для цього роблять розчин:

25 г суперфосфату;

10 г калійної солі;

25 г сірчанокислого калію;

1 г борної кислоти, –

все розводять у 10 л води та добре перемішують.

Таке підживлення переважно застосовують для виснажених ґрунтів. Якщо ж земля достатньо родюча, можна використовувати звичайну золу. Додають 300 г золи до 10 л води та виливають під кущ.

Завдяки цьому підживленню в наступному сезоні ягоди будуть великими та надзвичайно смачними, оскільки рослини отримають усі необхідні поживні речовини.