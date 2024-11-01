Посівний календар на листопад 2024 року: що робити садівникам наприкінці осені
Початок листопада сприятливий для садівництва
Попри настання холодів листопад залишається садівничим місяцем: можна вирощувати цибулю і часник під зиму, весняні цибулинні декоративні дерева та кущі. Сайт «Зелена садиба» підготував посівний календар на листопад 2024 року, в якому радить сприятливі дні для осіннього садівництва.
Посівний календар на жовтень 2024 року
Найкращі дні для посіву та посадки овочів – 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 листопада. Несприятливі дні для посіву чи пересадки будь-яких культур – 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.
Коренеплоди:
- морква, буряк – 6, 7, 14, 15, 18-20, 26-29;
- редис – 18-20, 26-29;
- петрушка на корінь – 26-29.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 26-29;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3-7, 10-15;
- часник – 6, 7, 14, 15, 18-20, 26-29;
- декоративні та інші їстівні цибулі – 6, 7, 27, 28.
Зернові:
- пшениця, овес, ячмінь, жито – 3-7, 14, 15.
Зелень та трави:
- салати, шпинат – 6, 7, 12-15;
- рукола, крес – 12, 13, 28, 29;
- щавель – 12, 13;
- кріп, петрушка, кінза та селера на листя – 3-7, 10-15;
- материнка, розмарин, інші трави – 12, 13;
- лікарські та чайні культури – 12, 13;
- мікрозелень – 10-13, 18-20.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 14, 15, 17-20, 28, 29;
- яблуня – 3-7, 14, 15;
- абрикос, вишня, слива, персик – 3-7, 14, 15, 26, 27;
- груша, айва – 6, 7, 14, 15, 26, 27;
- черешня – 14, 15, 21, 22;
- волоський горіх, фундук – 14, 15;
- малина, ожина – 14, 15, 17-20, 28, 29;
- смородина – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-22, 28, 29;
- аґрус – 6, 7, 14, 15, 18-20, 28, 29;
- глід – 14, 15, 28, 29;
- калина, шипшина, горобина – 3-5, 14, 15, 18-20;
- обліпиха – 3-5, 10, 11, 14, 15, 18-20;
- виноград – 3-5, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29.
Декоративні рослини:
- однорічники – 18-20, 23-27;
- цибулинні та бульбові – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 23-25, 28, 29;
- трав'янисті багаторічники – 18-20, 23-27;
- хвойні – 21-25;
- живі огорожі – 21-25;
- чагарники та дерева – 3-5, 14, 15, 18-25;
- ліани – 3-5, 17, 23-25;
- сидерати – 3-5, 12, 13, 18-20, 23-25;
- крупноміри – 21-22.
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