Початок листопада сприятливий для садівництва

Попри настання холодів листопад залишається садівничим місяцем: можна вирощувати цибулю і часник під зиму, весняні цибулинні декоративні дерева та кущі. Сайт «Зелена садиба» підготував посівний календар на листопад 2024 року, в якому радить сприятливі дні для осіннього садівництва.

Посівний календар на жовтень 2024 року

Найкращі дні для посіву та посадки овочів – 3-7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29 листопада. Несприятливі дні для посіву чи пересадки будь-яких культур – 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.

Коренеплоди:

морква, буряк – 6, 7, 14, 15, 18-20, 26-29;

редис – 18-20, 26-29;

петрушка на корінь – 26-29.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 26-29;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 3-7, 10-15;

часник – 6, 7, 14, 15, 18-20, 26-29;

декоративні та інші їстівні цибулі – 6, 7, 27, 28.

Зернові:

пшениця, овес, ячмінь, жито – 3-7, 14, 15.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 6, 7, 12-15;

рукола, крес – 12, 13, 28, 29;

щавель – 12, 13;

кріп, петрушка, кінза та селера на листя – 3-7, 10-15;

материнка, розмарин, інші трави – 12, 13;

лікарські та чайні культури – 12, 13;

мікрозелень – 10-13, 18-20.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 14, 15, 17-20, 28, 29;

яблуня – 3-7, 14, 15;

абрикос, вишня, слива, персик – 3-7, 14, 15, 26, 27;

груша, айва – 6, 7, 14, 15, 26, 27;

черешня – 14, 15, 21, 22;

волоський горіх, фундук – 14, 15;

малина, ожина – 14, 15, 17-20, 28, 29;

смородина – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-22, 28, 29;

аґрус – 6, 7, 14, 15, 18-20, 28, 29;

глід – 14, 15, 28, 29;

калина, шипшина, горобина – 3-5, 14, 15, 18-20;

обліпиха – 3-5, 10, 11, 14, 15, 18-20;

виноград – 3-5, 10, 11, 14, 15, 18-20, 26-29.

Декоративні рослини: