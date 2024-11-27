Деревний попіл використовують в сухому і рідкому вигляді

Попіл вважається чудовим добривом для рослин, яке активно застосовують городники та садівники. Його можна використовувати не тільки для овочевих культур, але й для підживлення кущів та дерев. Дачники високо цінують попіл і називають його однією з найкращих підгодівель для рослин. Як правильно підживляти рослини деревним попелом, пише Кvitkainfо.

Які рослини люблять попіл

У попелі з твердих порід дерев міститься близько 30 мінералів, які необхідні для правильного розвитку рослин. При цьому в такому цінному добриві немає хлору, тому попіл добре застосовувати для:

суниці

малини

смородини

картоплі

гарбузових

капусти

буряку

помідорів

огірків.

Рослини, які люблять кислий грунт, попелу не переносять. Серед таких:

лохина

журавлина

азалія

камелія

рододендрон

Який попіл слід використовувати

Деревний попіл

Щоб мати попіл для добрива можна використовувати дрова і колоди, на яких немає цвілі і різних домішок від спалювання (поліетиленової плівки, синтетики, гуми, кольорового паперу, лаку, смоли). Найкраще для підживлення городу підійдуть дрова листяних культур(в них найбільше калію), а особливо з берези.

Попіл з трав’янистих рослин

Також цінний попіл можна отримати при спалюванні трав’янистих рослин, таких як соняшник і гречка. У них міститься до 36% оксиду калію. А найменше калію і фосфору в торф’яному попелу, зате там багато кальцію.

Не можна використовувати для підживлення рослин попіл отриманим при спалюванні побутових відходів.

Як зберігати попіл

Після спалювання деревини або росли, попіл збирають і зберігають в сухому місці в дерев’яному ящику з щільною герметичною кришкою. Поліетиленові мішки для зберігання попелу не підходять, в них конденсується волога.

Використання попелу

Деревний попіл використовують в сухому і рідкому вигляді. У першому випадку попіл просто посипають грунт як добриво, а в другому – готують з нього настої і розчини. Зробити це зовсім не складно: 1 склянку попила слід розмішати у відрі (10 л) води. Цією рідиною зазвичай поливають рослини під корінь замість мінерального добрива. Перед використанням отриманий розчин потрібно ретельно розмішати, оскільки в ньому утворюється осад.

Настоянка з попелу

Щоб приготувати корисну для рослин підгодівлю, попіл можна настояти. Для цього відро на 1/3 заповнюють попелом, заливають її гарячою водою і настоюють дві доби. Після чого настій проціджують і використовують для кореневого підживлення або обприскування садово-городніх культур.

Відвар з попелу

Щоб приготувати відвар, 300 г попелу просівають, заливають кип’ятком і кип’ятять протягом 25-30 хвилин. Після чого відвар остуджують, проціджують і розводять в 10 л води. Щоб підгодівля краще прилипала до листів, в неї потрібно додати 40-50 г господарського мила.

Застосування розчину з попелу

Обприскувати рослини потрібно ввечері в тиху погоду. Таку обробку можна робити 2-3 рази в місяць. Для позакореневого підживлення найкраще підійде відвар з попелу, а також цей відвар допоможе захистити культури від хвороб і шкідників, зокрема від дротяників, попелиць, хрестоцвітної блішки, нематоди, слимаків та равликів