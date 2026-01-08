Зимова обрізка плодових дерев допомагає сформувати правильну крону, покращити доступ світла

Січень часто недооцінюють у садівництві, хоча саме цей місяць може закласти основу для сильного росту й рясного цвітіння навесні. Узимку більшість рослин перебувають у стані спокою, тому обрізка проходить легше, з меншим ризиком хвороб і пошкоджень. До того ж ґрунт зазвичай твердіший, що значно спрощує роботу в саду. Що обрізати у січні, пише House Beautiful.

Троянди та декоративні кущі

Для садових троянд обрізка є одним із ключових етапів догляду. У січні видаляють сухі, пошкоджені та ті пагони, що труться між собою. Слабкі гілки вкорочують, щоб покращити циркуляцію повітря й сформувати здорову форму куща.

Кущові та паркові троянди потребують зменшення основних пагонів приблизно на третину, обрізаючи їх над зовнішньою брунькою. Будлею можна сміливо вкоротити майже до 30 см, а пізньоквітучі кущі, такі як спірея, обрізають помірно, стимулюючи утворення міцних нових пагонів.

Гортензії

Січень добре підходить для обрізки більшості гортензій, щоб активізувати ріст навесні. Важливо не чіпати ранньоквітучі сорти, інакше можна втратити цвітіння. Крупнолисті та деревоподібні гортензії добре переносять радикальнішу обрізку: зазвичай видаляють від третини до половини старих пагонів ще до набрякання бруньок.

Яблуні та груші

Зимова обрізка плодових дерев допомагає сформувати правильну крону, покращити доступ світла й зменшити ризик захворювань. У період спокою добре видно структуру дерева, тому легше визначити, які гілки потрібно прибрати.

Зазвичай видаляють сухі, хворі та перехрещені гілки, а торішній приріст вкорочують приблизно на третину, обрізаючи над бруньками, спрямованими назовні.

Ягідні кущі та інжир

Аґрус, червона та чорна смородина потребують видалення старих пагонів майже до рівня ґрунту, щоб стимулювати утворення плодової деревини. Малину, яка плодоносить восени, у січні обрізають радикально, зрізаючи всі відплодоносивші пагони.

Інжир також добре реагує на зимову обрізку, старі стебла зрізають біля основи, щоб омолодити рослину й спрямувати сили на новий ріст.