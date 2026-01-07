Небезпечним є щільний і злежаний сніг, особливо коли він підмерзає

Сніг у саду часто сприймають як природний захист рослин від морозів, оскільки він утримує тепло, зберігає вологу та служить своєрідним «термоізолятором». Але надмірний сніговий покрив може стати серйозною загрозою для дерев, кущів та озимих культур. Що робити, щоб врятувати свій сад, пише «Главред».

Небезпечним є щільний і злежаний сніг, особливо коли він підмерзає. Вага льоду та снігових мас може ламати гілки, а молоді саджанці часто не витримують такого тиску. Крім того, якщо сніг тривалий час покриває ґрунт без доступу повітря, це створює ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій та гнилі. Особливо ризикованими є температурні «гойдалки»: вдень сніг підтає, а вночі різко замерзає, що викликає стрес у кореневій системі рослин.

Щоб мінімізувати ризики, садівникам рекомендують рівномірно розподіляти сніг і при необхідності акуратно струшувати його з гілок дерев та кущів. Для озимих культур надмірний сніговий шар понад 30 см може спричиняти анаеробні процеси, які провокують випрівання та розвиток шкідливих мікроорганізмів. На невеликих ділянках сніг можна розгортати вручну, а на великих насадженнях – прискорити осідання за допомогою торфу або попелу.

Особливу небезпеку несе крижана кірка, яка утворюється після відлиги та різкого похолодання. Суцільний лід перекриває доступ повітря до ґрунту, погіршуючи умови для кореневої системи і збільшуючи ризик зимових пошкоджень. Проте, якщо сніг рівномірний і помірний, він залишається корисним: захищає рослини від морозів і зберігає вологу, не допускаючи висихання коренів.