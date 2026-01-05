Лід, що утворюється під утрамбованим снігом, може стати справжнім кошмаром для багатьох

Зима приносить не лише сніг, а й лід на тротуарах та стежках, який може стати причиною падінь та травм. Однак, існує кілька ефективних порад, які допоможуть вам видалити лід з тротуару. Kobieta розповідає, як підготуватися до боротьби з льодом.

Як запобігти утворенню льоду на поверхнях?

Лід, що утворюється під утрамбованим снігом, може стати справжнім кошмаром для багатьох. Тому важливо мінімізувати ризик його утворення, регулярно розчищаючи під’їзні шляхи та доріжки – щойно з’являється свіжий шар снігу, його найкраще негайно прибрати.

Але якщо на поверхні все ж таки утворилася крижана кірка, її слід розм’якшити перед тим, як намагатися видалити механічно.

Чим посипати тротуари покриті льодом?

Для боротьби з льодом найкраще використовувати перевірені засоби. Чудовим варіантом будуть: