Справжній зимовий кошмар: три засоби, які без зайвих зусиль приберуть лід з тротуару
Зима приносить не лише сніг, а й лід на тротуарах та стежках, який може стати причиною падінь та травм. Однак, існує кілька ефективних порад, які допоможуть вам видалити лід з тротуару. Kobieta розповідає, як підготуватися до боротьби з льодом.
Як запобігти утворенню льоду на поверхнях?
Лід, що утворюється під утрамбованим снігом, може стати справжнім кошмаром для багатьох. Тому важливо мінімізувати ризик його утворення, регулярно розчищаючи під’їзні шляхи та доріжки – щойно з’являється свіжий шар снігу, його найкраще негайно прибрати.
Але якщо на поверхні все ж таки утворилася крижана кірка, її слід розм’якшити перед тим, як намагатися видалити механічно.
Чим посипати тротуари покриті льодом?
Для боротьби з льодом найкраще використовувати перевірені засоби. Чудовим варіантом будуть:
- Кухонна сіль. Посипання сіллю тротуарів та під’їзних шляхів – це ефективний спосіб розчинити тонкий шар льоду. Цей засіб знижує точку замерзання води, дозволяючи льоду танути. Але потрібно бути обережними з використанням солі, адже надмірна її кількість може пошкодити деякі поверхні, особливо бруківку та газони.
- Харчова сода також може допомогти в боротьбі з обмерзанням. І це безпечніший варіант для поверхонь, ніж сіль.
- Попіл. Посипання попелом крижаних поверхонь збільшить їх зчеплення та призведе до танення льоду.