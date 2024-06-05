Полин невибагливий, стійкий до посухи

У наш час полин сприймають як бур’ян, не даючи рослині розростатися на грядках. Але, якщо залишити його рости разом з овочами на городі чи деревами у саду, то ви побачите певні зміни.

Чому варто залишити полин

Деякі городники розкладають гілочки полину вздовж рядів моркви, зверху на капусту, вішають на дерева і чагарники, пише УНІАН.

Полин потрібно садити не тільки для відлякування комах, а й для приготування настою полину – саме він має славнозвісну репелентну (відлякувальну від комах) дію.

Обприскуйте цим настоєм рослини, уражені шкідниками, і їхня кількість значно зменшиться.

Що стосується саду, то в ньому теж можна висадити полин.

Де посадити полин на ділянці найкраще

Під деревом або кущем (біля пристовбурного кола) – рослина, що ростиме майже впритул до стовбура, захищатиме від повзучих шкідників і певною мірою від летючих:

полин обходять стороною мурахи, а значить, не буде і попелиці;

не терплять полин гусениці й плодожерки;

цю пахучу рослину не люблять миші – вони намагаються не селитися там, де вона росте.

На зиму можна обгорнути полином стовбури плодових дерев, і тоді зайці не будуть об'їдати з них кору. Також цей «бур'ян» має гарний вигляд у квітнику – він невибагливий, стійкий до посухи.

Що посадити поруч із полином

Лаванду, дзвіночки, сантоліну – вони гарно виглядатимуть разом, а поруч із трояндами рослина відлякуватиме попелицю.