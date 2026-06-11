Досвідчені городники звертають увагу не лише на самі отвори в землі, а й на їхню форму, розмір та розташування

Поява нір на городі чи в саду часто стає неприємною несподіванкою для господарів. Одні підземні мешканці майже не завдають шкоди рослинам, тоді як інші здатні за короткий час зіпсувати коренеплоди, розсаду та навіть молоді дерева. Саме тому важливо якомога раніше визначити, хто оселився на ділянці. Про це пише УНІАН.

Досвідчені городники звертають увагу не лише на самі отвори в землі, а й на їхню форму, розмір та розташування. Ці ознаки часто допомагають зрозуміти, з яким шкідником довелося зіткнутися.

Як виглядають нори щурів

Щури зазвичай облаштовують свої сховища поблизу компостних куп, господарських споруд, дровників або густих чагарників. Вхід до нори найчастіше має округлу форму та діаметр від 5 до 10 сантиметрів.

Поруч нерідко можна помітити вузькі стежки, сліди зубів на деревині, залишки їжі або інші ознаки активності гризунів. Щури небезпечні не лише для врожаю, а й тим, що можуть переносити різні захворювання.

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Чим відрізняються нори полівок

Полівки є одними з найнебезпечніших шкідників для саду та городу. Їхні нори зазвичай мають овальну форму та розташовуються групами.

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Головна особливість таких ходів – відсутність земляних насипів навколо входу. Саме ця ознака допомагає відрізнити полівок від інших підземних мешканців.

Ці гризуни живляться корінням, бульбами та молодими пагонами рослин, тому здатні завдати значної шкоди посадкам.

Ознаки появи сліпака

Сліпаки більшу частину життя проводять під землею. Про їхню присутність свідчать великі купи свіжого ґрунту без відкритих отворів.

На відміну від інших тварин, вони часто закривають входи до своїх тунелів землею. Через це знайти саму нору буває непросто.

Сліпаки можуть пошкоджувати кореневу систему овочевих культур та молодих саджанців.

Як розпізнати крота

Кроти залишають після себе характерні земляні горбики з пухкого ґрунту. Їхні підземні ходи можуть бути досить широкими, а діаметр деяких входів перевищує 10 сантиметрів.

Хоча кроти рідко живляться рослинами, їхні тунелі здатні пошкоджувати коріння та погіршувати стан грядок і газонів.

Як перевірити, чи використовується нора

Найпростіший спосіб – засипати отвір землею або зруйнувати його лопатою. Якщо через день чи два вхід знову відкриється, значить підземний хід залишається активним.

У такому випадку не варто зволікати з подальшими діями, адже шкідники можуть швидко збільшити свою чисельність.