Огірки належать до культур, які добре реагують на обробки розчинами з додаванням йоду

Йод відомий насамперед як антисептичний засіб, проте багато дачників використовують його і в догляді за рослинами. У невеликих концентраціях він може сприяти розвитку культур, допомагати у профілактиці деяких захворювань та покращувати загальний стан насаджень. Водночас застосовувати його потрібно обережно, адже надмірна кількість може нашкодити рослинам. Які рослини добре реагують на йод, пише ProstoWay.

Огірки

Огірки належать до культур, які добре реагують на обробки розчинами з додаванням йоду. Такі засоби часто використовують для профілактики грибкових захворювань і підтримки здорового розвитку рослин.

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Для приготування розчину можна змішати теплу воду, молоко та кілька крапель йоду. Отриманим засобом обприскують листя у вечірні години або в похмуру погоду. Регулярні обробки допомагають підтримувати рослини у гарному стані протягом сезону.

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Капуста

Капуста також може отримати користь від помірного використання йоду. Розчином поливають ґрунт навколо рослин, намагаючись не потрапляти на листя.

Таке підживлення часто застосовують для підтримки активного росту та підвищення стійкості культури до несприятливих умов.

Кабачки

Іноді кабачки стикаються з проблемою осипання зав'язі або повільного розвитку. У таких випадках городники використовують слабкий йодний розчин для позакореневого підживлення.

Обприскування проводять у період активного росту, дотримуючись рекомендованих дозувань. Це допомагає рослинам краще формувати плоди та підтримувати розвиток.

Помідори

Томати часто обробляють засобами на основі йоду для профілактики захворювань та зміцнення рослин. Особливо популярні такі підживлення під час формування плодів.

За умови правильного застосування йодні розчини допомагають підтримувати здоровий вигляд кущів та сприяють отриманню якісного врожаю.

Яблуні

Йод використовують не лише для овочевих культур, а й для плодових дерев. Обробки яблунь проводять у другій половині сезону, коли плоди набирають вагу та дозрівають.

Деякі садівники вважають, що такі процедури допомагають зменшити ризик розвитку гнилей та зберегти якість урожаю до збору.