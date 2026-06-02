На початку літа огірки особливо потребують калію

Червень є одним із найважливіших місяців для вирощування огірків. Саме в цей період рослини активно нарощують зелену масу, формують зав'язі та закладають основу майбутнього врожаю. Проте багато городників стикаються з неприємною ситуацією: маленькі огірочки починають жовтіти, засихати й опадати. Що робити в такому випадку, пише NV.

Найчастіше причина полягає не в хворобах, а в помилках догляду. Огірки надзвичайно чутливі до перепадів температури, нестачі вологи та неправильного підживлення. Якщо вчасно усунути несприятливі чинники, рослини швидко відновляться й продовжать активно родити.

Що найчастіше провокує опадання зав'язей

Огірки належать до теплолюбних культур, тому різкі зміни погоди можуть викликати сильний стрес. Особливо небезпечними є прохолодні ночі після спекотних днів.

Не менш негативно на рослини впливають пересихання ґрунту, нерегулярні поливи та надто густі посадки. Коли кореневій системі бракує води й поживних речовин, кущ починає позбуватися частини зав'язей, щоб вижити.

Також поширеною помилкою є надмірне внесення азотних добрив. У такому випадку рослина спрямовує сили на нарощування листя, а не на розвиток плодів.

Як поливати огірки

Для цієї культури велике значення має температура води. Холодний полив часто стає причиною пригнічення росту та опадання зав'язей. Воду бажано заздалегідь набирати в ємності та залишати прогріватися на сонці. Поливати огірки найкраще рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

Ґрунт має залишатися рівномірно вологим. Тривале пересихання, а потім рясний полив створюють для рослин додатковий стрес.

Які підживлення допоможуть збільшити врожай

На початку літа огірки особливо потребують калію. Саме цей елемент сприяє формуванню великої кількості плодів і підтримує тривале плодоношення. Хорошим джерелом калію є деревний попіл. Його можна вносити у сухому вигляді або використовувати для приготування поживного настою.

Також городники часто застосовують зелені настої з кропиви та інші органічні підживлення. Водночас варто бути обережними з азотом, адже його надлишок провокує бурхливий ріст листя на шкоду врожаю.

Навіщо видаляти нижнє листя

З часом нижні листки починають торкатися землі, особливо після дощів або рясних поливів. У таких умовах вони стають джерелом розвитку грибкових захворювань. Крім того, старе та пожовкле листя продовжує споживати поживні речовини, хоча вже майже не приносить користі рослині.

Регулярне видалення нижніх листків покращує провітрювання посадок, знижує ризик появи хвороб і допомагає кущам спрямовувати більше сил на формування плодів.

Як правильно формувати огіркові кущі

Щоб рослини не витрачали зайві ресурси, важливо вчасно прибирати слабкі бічні пагони та пошкоджене листя. Проводити обрізування потрібно поступово, не видаляючи велику кількість зеленої маси за один раз. Найкраще працювати у суху погоду, щоб зрізи швидше затягувалися. При цьому верхні здорові листки слід залишати, адже саме вони забезпечують рослину поживними речовинами завдяки фотосинтезу.

Чому потрібно регулярно збирати огірки

Багато хто залишає плоди на батогах надто довго, очікуючи, поки вони стануть більшими. Проте перерослі огірки забирають значну частину поживних речовин.

Поки рослина витрачає сили на дозрівання великих плодів, утворення нових зав'язей сповільнюється. Саме тому досвідчені городники радять збирати врожай регулярно, не допускаючи переростання.

Чим частіше знімають огірки, тим активніше кущ формує нові плоди.