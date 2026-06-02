Пластикові контейнери зручні для зберігання їжі, однак з часом у них з’являються запахи, які доволі важко прибрати. Martha Stewart розповідає, як мити контейнери, щоб не залишилось запахів.

Як позбутися неприємного запаху?

Спосіб заморожування.

Спочатку ретельно вимийте контейнер, залийте його холодною водою та заморозьте на ніч, після чого вийміть лід. Ви помітите, що неприємний запах зник.

Газетний метод.

Змочіть аркуш газети холодною водою, відіжміть його та помістіть у контейнер. Зберігайте контейнер у холодильнику протягом 24 годин. Вийміть папір, після чого промийте та висушіть контейнер. Запах має зникнути разом із папером.

Харчова сода.

Додайте приблизно чверть склянки харчової соди в сухий контейнер, накрийте його кришкою та залиште на 24 години. Після цього вимийте місткість холодною водою та мийним засобом для посуду.

