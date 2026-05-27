Після появи перших справжніх листків огірки починають активно розвиватися й потребують додаткового живлення. Саме в цей період закладається сила майбутніх кущів та формується основа для щедрого врожаю. Якщо рослинам бракує поживних речовин, вони ростуть повільно, а листя може втрачати насичений зелений колір. Які прості підживлення, допоможуть огіркам швидше зміцнитися та піти в активний ріст, пише Gazeta.ua.

Коров’як для зміцнення рослин

Одним із найпопулярніших органічних добрив для огірків вважається настій коров’яку. Він містить багато азоту, який необхідний молодим рослинам для формування зеленої маси.

Для підживлення коров’як розводять водою у співвідношенні 1:10 та поливають огірки під корінь по вологому ґрунту.

Дріжджове підживлення для швидкого росту

Дріжджі добре стимулюють розвиток кореневої системи та активізують ріст огірків. Таке підживлення часто використовують після появи трьох справжніх листочків. Для приготування розчину у 10 літрах теплої води розчиняють 100 грамів свіжих дріжджів і додають кілька ложок цукру. Суміш залишають настоятися на кілька годин.

Попіл для слабких рослин

Деревний попіл допомагає знизити кислотність ґрунту та насичує землю корисними мікроелементами. Особливо добре він підходить для ослаблених рослин. Попіл можна розсипати навколо кущів або приготувати розчин для поливу. Водночас його не рекомендують поєднувати з азотними добривами.

Сечовина для нарощування листя

Сечовина або карбамід містить велику кількість азоту, який необхідний огіркам на початковому етапі росту. Для підживлення достатньо однієї столової ложки добрива на 10 літрів води. Важливо не перевищувати дозування, щоб не пошкодити рослини.

Настій кропиви як натуральне добриво

Кропив’яний настій вважається одним із найкращих природних підживлень для огірків. Він містить азот і багато корисних мікроелементів. Таке добриво не лише стимулює ріст, а й покращує стан ґрунту та зміцнює рослини.