Після висадки розсади томати особливо потребують правильного догляду та додаткового живлення. Саме в цей період рослини укорінюються, адаптуються до нових умов і формують майбутній урожай. Досвідчені городники радять не поспішати з великою кількістю мінеральних добрив, адже чудовий результат можуть дати й прості домашні засоби. З чого зробити підживлення, пише Agronews.

Чайна заварка для живлення ґрунту

Використана чайна заварка містить органічні речовини, які поступово покращують структуру ґрунту. Її можна додавати в лунки під час висадки або використовувати як легке підживлення.

Для поливу іноді застосовують слабкий чайний настій без ароматизаторів і цукру. Такий засіб допомагає підтримувати родючість землі.

Цукор для стимуляції росту

Звичайний цукор може стати додатковим джерелом енергії для корисних мікроорганізмів у ґрунті. Для приготування розчину достатньо розчинити одну столову ложку цукру у півтора літра води.

Таке підживлення використовують помірно та чергують з іншими добривами.

Дріжджовий настій для активного розвитку

Дріжджі вважаються одним із найпопулярніших натуральних стимуляторів росту. Вони активізують розвиток кореневої системи та допомагають томатам швидше прижитися після пересадки.

Для настою 50 грамів дріжджів розчиняють у літрі теплої води та залишають на кілька годин. Потім суміш розводять у 10 літрах води й поливають кущі під корінь.

Коров’як для нарощування зеленої маси

Через кілька тижнів після висадки томатам потрібен азот для активного росту стебел і листя. Для цього часто використовують настій коров’яку.

Один літр добрива розводять у 10 літрах води та вносять під рослини після поливу. Головне – не перевищувати дозування.

Гумінові добрива для сильного коріння

Гумінові підживлення допомагають зміцнити кореневу систему та покращують засвоєння поживних речовин із ґрунту. Завдяки цьому рослини краще переносять перепади температур і швидше розвиваються.

Такі засоби часто використовують у період адаптації розсади після висадки у відкритий ґрунт.