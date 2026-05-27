Картопля погано росте у важкій і ущільненій землі

Навіть досвідчені городники інколи стикаються з проблемою деформованої картоплі. Бульби можуть бути дрібними, потрісканими, вкриватися наростами або мати дивну форму. Такі зміни часто свідчать про проблеми з ґрунтом, неправильний догляд або появу шкідників. Щоб урожай був рівним, здоровим і добре зберігався, важливо вчасно зрозуміти причину дефектів. Чому картопля деформується, пишуть «Новини.Info».

Надто щільний ґрунт

Картопля погано росте у важкій і ущільненій землі. Якщо ґрунт глинистий та погано пропускає повітря, коренева система розвивається повільніше, а бульби деформуються. У такому середовищі волога часто застоюється або, навпаки, не доходить до коріння у достатній кількості. Через це картопля може тріскатися, вкриватися наростами та втрачати правильну форму.

Перед посадкою землю бажано добре розпушити, а також додати пісок, компост або перегній для покращення структури.

Підвищена кислотність ґрунту

Надто кислий ґрунт негативно впливає на розвиток картоплі та підвищує ризик грибкових захворювань, особливо парші. У таких умовах бульби часто виростають дрібними, шорсткими та нерівними.

Щоб уникнути проблем, варто перевіряти рівень кислотності ґрунту. Для картоплі найкраще підходить нейтральна або слабкокисла земля. За потреби можна використовувати деревний попіл або вапнування.

Нерегулярний полив

Під час спеки та тривалої посухи картопля особливо потребує стабільної вологи. Якщо після пересихання ґрунту рослина раптово отримує багато води, бульби починають формуватися нерівномірно. Саме це часто стає причиною тріщин і деформацій. Особливо важливо підтримувати помірну вологість під час активного росту та формування бульб.

Шкідники у ґрунті

Дротяники та нематоди здатні серйозно пошкоджувати картоплю ще під землею.

Через їхню діяльність на бульбах з’являються:

дрібні отвори;

темні плями;

ходи;

сліди гниття.

Часто проблему помічають лише після викопування врожаю, коли врятувати картоплю вже неможливо.

Для профілактики важливо дотримуватися сівозміни, регулярно очищати ділянку від бур’янів і восени обробляти ґрунт.

Свіжий гній перед посадкою

Однією з найпоширеніших помилок є внесення свіжого гною безпосередньо перед висаджуванням картоплі. Така органіка провокує розвиток парші та інших хвороб, через що бульби вкриваються наростами й погано зберігаються.

Набагато безпечніше використовувати перепрілий перегній або компост. Якщо застосовується свіжий гній, його краще вносити восени, щоб до весни він встиг добре перепріти.

Як отримати рівну та здорову картоплю

Щоб бульби формувалися правильно, важливо забезпечити рослинам комфортні умови.

Для хорошого врожаю картоплі необхідні: