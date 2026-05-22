Молода картопля вже активно з’являється на ринках і в магазинах, однак фахівці попереджають – не всі бульби однаково безпечні для здоров’я. Ідеальний зовнішній вигляд інколи може свідчити не про якість, а про надмірне використання хімічних добрив під час вирощування. На що звернути увагу при виборі молодої картоплі, пише «Експерт».

Експерти пояснюють, що деякі виробники використовують занадто багато азотних підживлень, щоб прискорити дозрівання врожаю та отримати великі бульби. Саме тому надто велика, рівна та гладка картопля може містити підвищену кількість нітратів.

На що звертати увагу під час покупки

Фахівці радять уважно оглядати бульби перед покупкою. Однією з тривожних ознак вважається поява вологи після легкого натискання нігтем на картоплю. Це може свідчити про надлишок води та хімічних речовин усередині.

Також небезпечно купувати картоплю із зеленими плямами на шкірці. Такий колір означає накопичення соланіну – токсичної речовини, яка утворюється під впливом сонячного світла. Вживання такої картоплі може бути шкідливим для організму.

Якою має бути якісна молода картопля

У свіжої молодої картоплі шкірка зазвичай тонка, ніжна та легко злущується пальцями. Якщо вона груба, щільна й погано очищується, це може свідчити про старий врожай або порушення умов вирощування.

Окрему увагу експерти радять звертати на темні плями, почорніння, тріщини чи механічні пошкодження. Такі дефекти можуть бути ознакою грибкових захворювань, зокрема фітофторозу, або місцем проникнення бактерій та інфекцій.

Чому мита картопля інколи безпечніша

Фахівці зазначають, що миту картоплю часто простіше перевірити на якість. На чистій поверхні легше помітити зелені ділянки, гниль, темні плями чи інші небезпечні дефекти.

Купувати молоду картоплю радять лише у перевірених місцях торгівлі, де продавці можуть підтвердити проходження лабораторних перевірок продукції.