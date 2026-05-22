Основна причина появи мурах на деревах – попелиця та щитівка

Мурахи на плодових деревах здаються нешкідливими, однак їхня поява часто свідчить про серйозну проблему в саду. Самі комахи не псують кору чи листя, але активно захищають попелицю та інших небезпечних шкідників, які можуть швидко послабити дерева й зіпсувати майбутній урожай. Як захистити сад від мурах, пише Blik.

Чому мурахи небезпечні для саду

Основна причина появи мурах на деревах – попелиця та щитівка. Ці шкідники виділяють солодку липку речовину, яку мурахи дуже люблять. Через це вони переносять попелицю на молоді пагони, захищають її від сонечок та інших корисних комах і допомагають колоніям швидко розростатися. У результаті листя починає скручуватися, молоді пагони слабшають, а дерево поступово втрачає сили.

Що робити при появі попелиці

При появі перших ознак зараження потрібно уважно оглянути нижню сторону листя та молоді гілки. Якщо шкідників небагато, достатньо обрізати пошкоджені пагони. Важливо не залишати їх на ділянці та не кидати в компост, інакше комахи швидко поширяться по всьому саду.

Липка пастка для мурах

Одним із найефективніших способів боротьби вважаються липкі пастки на стовбурах дерев. Для цього стовбур обмотують щільною плівкою або тканиною, а зверху наносять спеціальний садовий клей чи іншу липку речовину. Такий бар’єр не дозволяє мурахам підніматися до крони дерева. Комахи просто застрягають на липкому шарі й не можуть дістатися до попелиці.

Коли допоможе окріп

Деякі дачники використовують окріп для знищення великих мурашників. Цей спосіб підходить лише тоді, коли гніздо розташоване далеко від плодових дерев і кущів. Якщо ж мурашник знаходиться біля коріння яблуні чи груші, гаряча вода може серйозно пошкодити рослину. У такому випадку безпечніше застосовувати пастки або м’які інсектициди.