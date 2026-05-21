Ведмедка, яку ще називають капустянкою або вовчком, є одним із найнебезпечніших шкідників на присадибній ділянці. Вона пошкоджує коріння рослин, молоді пагони та бульби, через що культури швидко слабшають і можуть повністю загинути. Особливо активною капустянка стає навесні, коли ґрунт добре прогрівається після зими. Як її швидко позбутися, пише Gazeta.ua.

Шкідник швидко розмножується й здатен знищити значну частину врожаю за короткий час. Найчастіше від ведмедки страждають картопля, морква, капуста, огірки, помідори, перець і баштанні культури. Також вона пошкоджує молоді саджанці плодових дерев.

Як зрозуміти, що на городі оселилася ведмедка

Помітити шкідника можна за характерними ознаками. На грядках з’являються невеликі отвори та підземні ходи, а рослини починають раптово в’янути без видимих причин. Часто капустянка перегризає коріння біля поверхні землі, через що овочі легко висмикуються з ґрунту.

Особливо уважно потрібно оглядати ділянку після дощів або поливу, коли шкідник піднімається ближче до поверхні.

Мильний розчин проти ведмедки

Одним із найпопулярніших народних методів є використання мильного розчину. Для цього у відрі води розчиняють господарське мило або невелику кількість прального порошку. Рідину обережно виливають у нори шкідника.

Після цього ведмедка починає вибиратися на поверхню, де її легко зібрати та знищити. Такий спосіб вважається простим і доступним для більшості городників.

Солодкі пастки для шкідника

Добре працюють і приманки з варенням або медом. Скляну банку змащують солодкою сумішшю всередині та закопують у землю так, щоб краї залишалися на рівні ґрунту.

Уночі капустянка реагує на запах солодкого та потрапляє у пастку. Час від часу банки потрібно перевіряти та очищати від шкідників.

Пивна приманка для капустянки

Ще одним ефективним методом є пастка зі свіжим пивом. У пляшку або банку наливають трохи напою та закопують її під нахилом. Горлечко має залишатися на рівні землі.

Запах пива приваблює ведмедку, після чого вона вже не може вибратися назовні. Такий спосіб особливо добре працює у теплу пору року.

Які рослини допомагають відлякати ведмедку

Досвідчені дачники радять висаджувати біля грядок чорнобривці, календулу або хризантеми. Їхній аромат не подобається шкіднику, тому капустянка намагається уникати таких місць.

Крім декоративної функції, ці рослини створюють природний захист для овочевих культур і допомагають зменшити кількість шкідників на ділянці.

Настій валеріани для захисту грядок

Для боротьби з ведмедкою також використовують настій валеріани. У 10 літрах води розчиняють кілька ложок настоянки та поливають рослини під корінь.

Регулярне застосування такого засобу допомагає відлякати шкідника та поступово очистити ділянку від капустянки без агресивної хімії.