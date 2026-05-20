Лохина вважається однією з найвибагливіших ягідних культур, адже дуже чутливо реагує на склад ґрунту та рівень вологи. Якщо земля недостатньо кисла або швидко пересихає, кущі слабшають, а ягоди виростають дрібними та кислими. Саме тому садівники постійно шукають способи покращити умови для рослини без зайвої хімії. Чим підживити лохину, пише Deccoria.

Особливу роль відіграє коренева система лохини. Вона розташована близько до поверхні ґрунту, тому швидко страждає від спеки та нестачі води. У спекотне літо без правильного поливу кущі можуть втрачати частину зав’язі, а врожайність помітно знижується.

Щоб ягоди були великими та солодкими, важливо не лише регулярно поливати рослину, а й підтримувати правильну кислотність ґрунту. У цьому допомагають натуральні підживлення, які одночасно покращують структуру землі та живлять коріння.

Що таке леонардит і чому його радять для лохини

Досвідчені дачники дедалі частіше використовують для лохини леонардит – природну органічну речовину, яка утворилася зі стародавніх рослинних залишків. Основна цінність цього компонента полягає у високому вмісті гумінових та фульвових кислот.

Гумінові кислоти покращують структуру ґрунту, допомагають утримувати вологу та стимулюють розвиток корисних мікроорганізмів. Фульвові кислоти, своєю чергою, допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини.

Для лохини це особливо важливо, адже культура найкраще росте саме у кислому та пухкому ґрунті. Леонардит допомагає підтримувати сприятливі умови для коріння та робить рослину стійкішою до спеки й посухи.

Як правильно поливати лохину розчином

Найчастіше леонардит використовують у вигляді рідкого підживлення. Препарат розчиняють у воді та вносять під корінь невеликими порціями. Такий полив покращує стан ґрунту та стимулює активний розвиток кореневої системи.

Садівники наголошують, що разового поливу недостатньо. Щоб отримати помітний результат, підживлення потрібно проводити регулярно протягом сезону. Особливо корисно використовувати розчин у період активного росту пагонів та формування ягід.

Водночас важливо пам’ятати, що навіть найкраще добриво не допоможе, якщо лохина росте у невідповідному місці. Кущам потрібен кислий, добре дренований ґрунт, достатня кількість сонця та стабільний полив.

Кавова гуща

Ще один популярний натуральний засіб для підживлення лохини – звичайна кавова гуща. Багато господарів раніше просто викидали її, навіть не здогадуючись, наскільки корисною вона може бути для ягідних кущів.

Кавова гуща містить азот, калій і магній – елементи, які допомагають рослині активно нарощувати листя та молоді пагони. Крім того, вона покращує структуру ґрунту й підтримує розвиток корисної мікрофлори.

Завдяки такому підживленню земля довше утримує вологу, а кущі легше переносять спеку. Для поверхневої кореневої системи лохини це має особливо велике значення.

Як приготувати підживлення з кавової гущі

Приготувати натуральне добриво дуже просто. Для цього достатньо взяти дві столові ложки кавової гущі та розвести їх у літрі води. Суміш залишають настоюватися на кілька годин, після чого добре перемішують.

Отриманим розчином поливають ґрунт навколо кущів. Робити це рекомендують приблизно раз на два тижні – від весни до середини літа.

Головне – не використовувати занадто багато кавової гущі за один раз. Надлишок органіки може призвести до ущільнення верхнього шару ґрунту та погіршення доступу повітря до коріння.