Травень вважається одним із найважливіших періодів у догляді за смородиною. Саме в цей час рослина активно нарощує зелену масу, формує зав’язі та закладає основу майбутнього врожаю. Чим підживити смородину, розповідає автора ютуб-каналу «Секрети врожаю».

Яке підживлення потрібне смородині навесні

Після зимового періоду смородина потребує відновлення та активного росту. На початку весни рослинам особливо необхідний азот, який стимулює розвиток молодих пагонів і листя.

Для цього часто використовують карбамід або інші азотні добрива. Серед органічних варіантів популярність має настій курячого посліду, але його потрібно правильно розводити та використовувати лише після ферментації, щоб не пошкодити коріння.

Азотні підживлення допомагають кущам швидше прокинутися після холодів і сформувати сильну зелену масу.

Чим підживлювати смородину перед цвітінням

У період бутонізації та цвітіння підхід до підживлення змінюється. Надлишок азоту в цей час може призвести до активного росту листя замість формування ягід.

Перед цвітінням смородині потрібні фосфор і калій. Саме ці елементи відповідають за рясне цвітіння, утворення зав’язей і майбутню якість плодів.

Багато садівників використовують деревний попіл, який містить калій і корисні мікроелементи. Також підійдуть комплексні мінеральні добрива для ягідних культур.

Як підживити смородину під час формування ягід

Наприкінці травня, коли починають активно формуватися ягоди, рослині потрібні додаткові мікроелементи. Особливо важливим у цей період є бор.

Підживлення бором сприяє збільшенню ягід, покращує їхній смак і допомагає плодам накопичувати більше цукрів. Крім того, цей елемент зменшує ризик розтріскування ягід після дощів або різких змін вологості.

Також у цей час використовують комплексні добрива, які підтримують рослину під час активного плодоношення.

Яких помилок варто уникати

Однією з найпоширеніших помилок є змішування деревного попелу з азотними добривами. У такому випадку корисні речовини можуть нейтралізувати одна одну, і підживлення не дасть бажаного результату.

Не рекомендують також вносити добрива у сухий ґрунт без попереднього поливу. Через це коренева система може постраждати, а поживні речовини засвоюватимуться гірше.

Ще одна помилка – використання свіжого гною. Він може спровокувати розвиток грибкових хвороб і пошкодити коріння рослини. Смородина також погано реагує на хлоровмісні калійні добрива.

Як омолодити старі кущі смородини

Якщо кущі смородини старі або занедбані, лише підживлення може бути недостатньо. У такому випадку важливо проводити омолоджувальне обрізування.

Після раннього весняного підживлення садівники радять видаляти старі та слабкі гілки, залишаючи найсильніші молоді пагони. Це стимулює оновлення куща та допомагає сформувати нові гілки, які родитимуть.