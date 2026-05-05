Сорт «Стенлей» цінують не лише за смак плодів

Слива давно залишається однією з найпопулярніших плодових культур. Вона не вимагає складного догляду, добре приживається і здатна стабільно родити навіть за неідеальних умов. Саме тому її часто обирають як для невеликих ділянок, так і для повноцінних садів. Який сорт обрати, пише «Сенсація».

Серед великої кількості сортів особливо вирізняється сорт «Стенлей». Він відомий своєю витривалістю, стабільною врожайністю та якісними плодами. Дерево починає родити досить рано, зазвичай уже через 2–3 роки після посадки.

Плоди великі, темного кольору, з щільним та соковитим мʼякушем. Вони мають насичений солодкий смак, через що їх часто називають «медовими». Окрім цього, сливи добре зберігаються і без проблем переносять транспортування.

Чому цей сорт такий популярний

Сорт «Стенлей» цінують не лише за смак плодів. Він добре переносить перепади температури, витримує холод і швидко відновлюється після стресових умов. Навіть у не надто сприятливі роки дерево здатне давати стабільний урожай.

Ще одна перевага – стійкість до поширених хвороб. Це значно спрощує догляд і дозволяє зменшити кількість обробок. Для багатьох садівників це стає вирішальним фактором під час вибору.

Що важливо знати про запилення

Іноді виникає ситуація, коли дерево рясно цвіте, але плодів майже немає. Причина часто криється у запиленні. Багато слив не можуть утворювати зав’язь самостійно.

Щоб отримати повноцінний урожай, поруч потрібно висаджувати інші сорти слив. Перехресне запилення значно підвищує кількість плодів і покращує їх якість. Найкраще, коли дерева ростуть неподалік одне від одного.

Як підживлення впливає на врожай

Ще один важливий момент – правильне живлення рослини. Якщо дереву бракує поживних речовин, воно може погано цвісти або скидати зав’язь.

Особливо важливими для сливи є такі елементи, як фосфор, цинк і залізо. Добрива зазвичай вносять навесні та восени. Для цього підходять як готові мінеральні суміші, так і прості природні добавки.

Добре працює деревна зола, вона покращує структуру ґрунту і забезпечує рослину корисними речовинами. Також використовують подрібнену яєчну шкаралупу, яку вносять у пристовбурне коло.