Весна – один із найкращих періодів для висаджування плодових дерев. Роботи варто починати тоді, коли ґрунт прогріється приблизно до 10–12 °C. Зазвичай це відбувається у березні або квітні, залежно від погоди. Які дерева можна посадити, пише «Сільський господар».

Важливо завершити садіння до початку активного росту та цвітіння. У такому разі дерева встигнуть добре вкоренитися і легше адаптуються до нових умов.

Які плодові дерева варто садити навесні

Навесні добре приживається більшість популярних плодових культур, особливо якщо обрати якісні саджанці та правильне місце.

Яблуня. Одна з найпоширеніших культур. Існує безліч сортів, серед яких легко знайти відповідний на смак і за розміром. Для невеликих ділянок підійдуть компактні варіанти.

Груша. Це невибагливе дерево, яке добре переносить холод. Для стабільного врожаю краще висаджувати кілька дерев поруч.

Слива. Відзначається витривалістю і здатністю адаптуватися до різних умов. Багато сортів можуть плодоносити без додаткового запилення.

Вишня. Легка у вирощуванні культура. Для кращого врожаю бажано висаджувати кілька дерев або забезпечити наявність запилювачів.

Персик. Добре підходить для сонячних ділянок. Потребує регулярного догляду, зокрема обрізання та підживлення.

Абрикос. Найкраще висаджувати ранньою весною. Це допомагає дереву зміцніти до настання холодів і краще пережити зиму.

Ягідні кущі для весняного садіння

Окрім дерев, навесні можна висаджувати й ягідні культури:

смородину;

малину;

ожину;

лохину.

Садіння варто провести до розпускання бруньок. Це забезпечить швидке приживлення і активний ріст.

Як підготувати саджанці

Перед висаджуванням коріння бажано замочити у воді приблизно на 10–12 годин. Це допоможе рослині насититися вологою і швидше адаптуватися.

Посадкова яма має бути достатньо просторою, приблизно вдвічі ширшою за кореневу систему. На дно додають родючий ґрунт або компост і формують невеликий насип.

Саджанець встановлюють по центру, акуратно розправляють коріння і засипають землею, злегка ущільнюючи її.

Догляд після садіння

У перші роки дерева потребують регулярного поливу, особливо у посушливі періоди. Це сприяє формуванню міцної кореневої системи.

Навесні корисно оновлювати шар мульчі, це допомагає зберігати вологу та захищає коріння. Водночас не варто поспішати з сильним обрізанням: молодим деревам потрібно дати час сформувати природну крону.