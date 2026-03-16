Весна є одним із найважливіших періодів догляду за плодовими деревами. Саме в цей час садівники формують крону, видаляють пошкоджені гілки та допомагають рослині підготуватися до нового сезону. Для абрикоса правильна обрізка має особливе значення, адже вона впливає не лише на форму дерева, а й на кількість майбутніх плодів. Коли і як обрізати, пише NV.

Абрикос належить до кісточкових культур і за сприятливих умов починає родити приблизно на третій або четвертий рік після посадки. Агрономи радять починати формування крони ще з молодих саджанців. Це допомагає створити міцну основу дерева та запобігти надмірному загущенню гілок у майбутньому.

Для чого потрібна обрізка

Основна мета обрізки полягає в правильному розподілі поживних речовин у дереві. Коли видаляють сухі, старі або пошкоджені гілки, рослина спрямовує більше енергії на розвиток здорових пагонів і формування плодів.

Також проріджування крони покращує освітлення всередині дерева та сприяє кращій циркуляції повітря між гілками. Це важливо не лише для росту, а й для зменшення ризику грибкових захворювань, до яких абрикос досить чутливий.

Дослідження показують, що правильно сформована крона допомагає рівномірно розподіляти світло та поживні речовини. У результаті формується більше плодових бруньок і підвищується врожайність.

Коли проводити весняну обрізку

У більшості регіонів обрізку абрикоса проводять наприкінці зими або на початку весни. Найчастіше цей період припадає на березень або перші дні квітня.

Головне правило – виконати процедуру до початку активного сокоруху та розпускання бруньок. У цей час дерево ще перебуває у стані спокою, тому легше переносить обрізку.

Також важливо враховувати погодні умови. Роботи краще проводити після того, як мине ризик сильних морозів. Бажано обирати сухий день, адже під час дощів через свіжі зрізи можуть проникати збудники хвороб.

Як правильно обрізати абрикос

Перед початком роботи уважно огляньте дерево. Насамперед видаліть сухі, пошкоджені та хворі гілки. Такі пагони не беруть участі у плодоношенні і можуть поширювати інфекції.

Після цього зверніть увагу на форму крони. Для абрикоса часто використовують чашоподібну форму. У такому випадку центральна частина дерева залишається відкритою, а основні гілки рівномірно розміщуються по колу. Завдяки цьому плоди отримують більше світла і краще дозрівають.

Також потрібно прибрати гілки, що ростуть усередину крони або перехрещуються між собою. Занадто довгі пагони іноді скорочують приблизно на третину. Це стимулює утворення нових плодових гілочок.

Які інструменти використовувати

Для обрізки використовують гострий секатор або садову пилку. Інструменти бажано попередньо продезінфікувати спиртом або іншим антисептичним розчином.

Великі зрізи зазвичай обробляють садовим варом або спеціальною захисною пастою. Це допомагає швидше загоїти рани і запобігає проникненню інфекцій.

Після завершення роботи зрізані гілки потрібно прибрати з ділянки. Якщо на них є ознаки хвороб, їх краще утилізувати, а не залишати в компості.