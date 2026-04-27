Багато садівників звикли, що ягідні кущі починають повноцінно плодоносити лише через кілька років. Проте існують культури, які здатні дати перший урожай уже в межах одного сезону. Якщо висадити їх у квітні, можна отримати свіжі ягоди вже влітку. Які ягоди висадити, пише «Час дій».

Полуниця: швидкий результат уже за два місяці

Полуниця залишається однією з найшвидших культур. За сприятливих умов перші ягоди з’являються через 60–90 днів після посадки.

Для гарного росту важливо дотримуватися кількох умов: залишати між кущами відстань 30–45 сантиметрів, обирати добре дренований ґрунт і висаджувати рослини на сонячних ділянках.

Малина та ожина: урожай уже в перший рік

Ремонтантні сорти малини здатні дати перші ягоди вже наприкінці літа. Для цього їм потрібен родючий, злегка кислий ґрунт і захищене від вітру місце.

Ожина також може порадувати швидким результатом. Її рекомендують вирощувати на опорах, це покращує доступ світла і повітря, що сприяє швидшому дозріванню плодів.

Баштанні культури: нестандартне рішення

Кавуни та дині теж можуть дати урожай протягом одного сезону. Зазвичай їм потрібно від 70 до 100 днів для дозрівання.

Для успішного вирощування важливо дочекатися стабільного тепла. Найкраще обирати легкі, добре дреновані ґрунти та використовувати розсаду, щоб пришвидшити результат.

Основні правила швидкого врожаю

Щоб рослини швидко прижилися і почали плодоносити, важливо врахувати кілька факторів. Висадку проводять лише після того, як мине загроза заморозків. Ґрунт варто збагатити органічними добривами, а полив має бути регулярним, але помірним.